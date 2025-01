Ancora fait pression envers US Steel sur son accord de fusion

(AOF) - Selon les informations du Wall Street Journal, l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une participation de 0,18% dans US Steel, souhaite que le producteur américain d'acier renonce à son accord de fusion avec le japonais Nippon Steel. Le média américain rapporte qu'Ancora a l'intention de rallier les actionnaires pour évincer le directeur général de US Steel, David Burritt.

US Steel a publié ce lundi une déclaration en réponse à Ancora qui a proposé neuf candidats à l'élection au conseil d'administration de US Steel, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2025.

"Les intérêts d'Ancora ne sont pas alignés sur ceux de tous les actionnaires de US Steel. Nos actionnaires ne seront pas bien servis s'ils cèdent le contrôle de la société à Ancora. Nous sommes également préoccupés par les motivations qui sous-tendent ces nominations", explique le producteur américain d'acier.

Concernant la fusion, US Steel reste convaincu que son accord avec Nippon Steel est la meilleure solution pour l'acier américain, les emplois, et les chaînes d'approvisionnement américaines. US Steel affirme qu'il restera une entreprise américaine, que son siège social restera à Pittsburgh, et que son nom ne changera pas.

