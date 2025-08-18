Ancien gouverneur du New Hampshire à la tête d'un groupe de lobbying des compagnies aériennes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

L'ancien gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui a laissé passer une chance de se présenter au Sénat américain en 2026, dirigera le groupe commercial Airlines for America, a déclaré le groupe lundi.

L'influent groupe de lobbying des compagnies aériennes compte parmi ses membres American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , FedEx FDX.N et Southwest Airlines LUV.N . Chris Sununu, un républicain, prendra ses fonctions le 9 septembre et remplacera Nick Calio , un ancien conseiller du président George W. Bush qui dirigeait le groupe depuis 2011. Les compagnies aériennes ont fait pression cette année sur le Congrès pour qu'il dépense des milliards de dollars afin de moderniser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien des États-Unis, avertissant qu'il "ne répond pas aux attentes des Américains."

L'Administration fédérale de l'aviation, à laquelle il manque environ 3 500 contrôleurs aériens pour atteindre les niveaux de personnel visés, est confrontée depuis des années à des problèmes de technologie et de personnel. Une série d'accidents très médiatisés, d'incidents évités de justesse et l'accident mortel d'un avion régional d'American Airlines, qui a fait 67 morts près de l'aéroport national Reagan Washington en janvier, ont alarmé l'opinion publique et suscité de nouveaux appels à l'action. Le Congrès a approuvé 12,5 milliards de dollars pour la réforme du contrôle du trafic aérien, mais les compagnies aériennes et le secrétaire d'État aux transports Sean Duffy réclament 19 milliards de dollars supplémentaires . La FAA a déclaré ce mois-ci qu'elle proposait de prolonger jusqu'en octobre 2026 la réduction des vols à Newark, l'un des trois principaux aéroports desservant la région de New York, alors qu'elle continue à faire face à la pénurie de contrôleurs aériens et aux problèmes d'encombrement. Les compagnies aériennes se sont opposées à une proposition du Congrès visant à réduire les frais facturés par Visa

V.N et Mastercard MA.N , affirmant que cela pourrait les obliger à cesser d'offrir des cartes de crédit à récompenses qui donnent aux consommateurs des miles de grand voyageur pour effectuer des transactions. Ils ont également réussi à faire pression sur le Congrès pour obtenir 54 milliards de dollars de fonds de sauvetage COVID-19 .