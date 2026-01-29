 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anaplan, soutenue par Thoma Bravo, prépare un dossier confidentiel d'introduction en bourse, selon The Information
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 03:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport, le contexte à partir du paragraphe 2)

Le fabricant américain de logiciels Anaplan pourrait déposer une demande confidentielle d'introduction en bourse dans les semaines à venir, près de quatre ans après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a rendu l'entreprise privée dans le cadre d'une transaction de 10,4 milliards de dollars, a rapporté The Information mercredi.

Il n'a pas été possible de connaître le montant qu'Anaplan prévoit de lever ni l'évaluation qu'elle chercherait à obtenir pour l'introduction en bourse, et ses plans pourraient encore changer, a ajouté le rapport.

Thoma Bravo et Anaplan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Anaplan est entrée en bourse en 2018 et a été rachetée en 2022 par Thoma Bravo, une société spécialisée dans les logiciels, qui gère aujourd'hui plus de 181 milliards de dollars d'actifs.

Thoma Bravo a exploré des introductions en bourse pour deux autres sociétés de son portefeuille, Ping Identity et Proofpoint, au cours des derniers mois, a ajouté le rapport, citant des sources. En février dernier, Thoma Bravo a introduit en bourse la société de sécurité d'identité Sailpoint .

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank