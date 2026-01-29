Anaplan, soutenue par Thoma Bravo, prépare un dossier confidentiel d'introduction en bourse, selon The Information

Le fabricant américain de logiciels Anaplan pourrait déposer une demande confidentielle d'introduction en bourse dans les semaines à venir, près de quatre ans après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a rendu l'entreprise privée dans le cadre d'une transaction de 10,4 milliards de dollars, a rapporté The Information mercredi.

Il n'a pas été possible de connaître le montant qu'Anaplan prévoit de lever ni l'évaluation qu'elle chercherait à obtenir pour l'introduction en bourse, et ses plans pourraient encore changer, a ajouté le rapport.

Thoma Bravo et Anaplan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Anaplan est entrée en bourse en 2018 et a été rachetée en 2022 par Thoma Bravo, une société spécialisée dans les logiciels, qui gère aujourd'hui plus de 181 milliards de dollars d'actifs.

Thoma Bravo a exploré des introductions en bourse pour deux autres sociétés de son portefeuille, Ping Identity et Proofpoint, au cours des derniers mois, a ajouté le rapport, citant des sources. En février dernier, Thoma Bravo a introduit en bourse la société de sécurité d'identité Sailpoint .