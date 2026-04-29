ANALYSE PRÉLIMINAIRE : Amazon en hausse alors que les investisseurs se concentrent sur les importantes dépenses d'investissement dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Amazon.com AMZN.O a progressé d'environ 1 % mercredi, atteignant brièvement un nouveau record avant la publication de ses résultats du premier trimestre prévue après la clôture du marché, les investisseurs s'intéressant particulièrement aux dépenses en intelligence artificielle et à la croissance de son activité de cloud AWS

** Les analystes de Wall Street tablent sur un BPA ajusté de 1,64 $ au premier trimestre, contre 1,59 $ au premier trimestre de l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 177,30 milliards de dollars, ce qui représenterait une hausse de près de 14 % en glissement annuel, selon LSEG ** Après la publication du dernier rapport trimestriel, l'action avait chuté suite à une hausse de plus de 50 % des dépenses d'investissement prévues pour 2026 afin de développer son infrastructure d'IA. Alors qu'AMZN a eu du mal à susciter l'engouement autour de ses propres modèles d'IA, la société s'est imposée comme un leader dans la fourniture de puissance de calcul cloud pour le boom de l'IA ** La société s'est récemment engagée à investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic tandis que la start-up spécialisée dans l'IA a déclaré qu'elle dépenserait plus de 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour les technologies cloud d'Amazon. ** Le titre a progressé d'environ 14 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC (+6 %) et le Dow Jones Industrial Average .DJI (+1,6 %)

** Le titre AMZN s'échangeait dernièrement à 262,85 dollars, contre un objectif de cours médian de 285 dollars, en hausse par rapport aux 283 dollars d'il y a un mois, selon LSEG, qui recense 71 recommandations d'analystes: 20 "achat fort", 47 "achat", 4 "conserver" et aucune recommandation de vente