ANALYSE : L'action Palo Alto Networks recule avant la publication de son rapport, la demande en cybersécurité axée sur l'IA en point de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action de Palo Alto Networks PANW.O a reculé de 6,1 % mardi, à 358,82 dollars, à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, les investisseurs attendant des informations sur les dépenses en matière de sécurité basées sur l'IA

** Selon les données de LSEG, le fournisseur de solutions de cybersécurité devrait afficher au quatrième trimestre fiscal une croissance de son chiffre d’affaires de 32 % en glissement annuel, à 3,35 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 0,98 dollar, contre 0,95 dollar il y a un an

** Basée à Santa Clara, en Californie, PANW avait revu à la hausse en juin ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, en raison d’une forte demande en matière de cybersécurité basée sur l’IA, les entreprises ayant augmenté leurs dépenses face à un environnement de menaces de plus en plus menaçant

** Malgré ce recul, PANW a bondi d’environ 95 % depuis le début de l’année, surperformant largement l’indice Nasdaq

.IXIC , en hausse d’environ 12,5 %; le titre se situe à seulement environ 10 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique atteint le 13 août à 398,88 dollars

** Le titre se négociait récemment à 90 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur cinq ans de 53, ce qui suggère une valorisation élevée

** La recommandation moyenne de 57 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 380 dollars est en hausse par rapport aux 335 dollars d'il y a un mois et aux 232,50 dollars du 1er juin