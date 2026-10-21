Analyse du marché : l'action UnitedHealth semble prête à poursuivre sa remontée

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par Christopher Romano

Selon l'analyse technique, l'action UnitedHealth Group ( UNH.N ) pourrait être sur le point d'entamer une nouvelle phase de hausse.

Cliquez ici pour consulter un graphique d'analyse technique détaillé.

L'analyse technique utilise des graphiques représentant l'évolution historique des cours pour anticiper la direction que pourrait prendre le marché. Les graphiques hebdomadaires sont particulièrement utiles pour dégager les tendances à long terme.

L'action UnitedHealth a progressé de 80% entre mars et juillet, atteignant un pic à 461,62 dollars, son plus haut niveau depuis plus d'un an. Elle a ensuite cédé environ la moitié de ce gain au cours des deux mois et demi suivants, touchant le 1er octobre son plus bas niveau depuis cinq mois à 362,60 dollars, selon les données de LSEG.

Les analystes techniques appellent ces replis des « retracements », et ceux-ci sont courants lors des phases de hausse. Ce que les analystes tentent de faire pendant ces retracements, c’est de déterminer quels niveaux du graphique pourraient servir de support pendant le recul – c’est-à-dire un plancher pour les cours – et où une action pourrait rencontrer une résistance, qui agit comme un plafond ou une limite aux gains.

Les analystes identifient ces niveaux à plusieurs endroits. Il s’agit notamment des moyennes mobiles, qui lissent les fluctuations de cours en calculant la moyenne des cours sur une période donnée. Cela inclut également les plus hauts et les plus bas antérieurs, ainsi que les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci sont des calculs mathématiques qui indiquent les pourcentages auxquels les actions reviennent souvent après un mouvement important.

Fait significatif pour UnitedHealth, l’action a achevé son récent recul près de la moitié du rallye observé au printemps et en été – c’est-à-dire au niveau de retracement de 50%, très suivi par les investisseurs. Ce niveau de retracement de 50% coïncidait avec un support dérivé d’une série de plus-hauts et de plus-bas enregistrés à proximité de cette zone en septembre et octobre 2025, renforçant ainsi son importance et favorisant les perspectives d’un rebond de l’action UnitedHealth.

Lorsque les analystes commencent à envisager un éventuel rebond, ils utilisent souvent des outils mesurant la volatilité et la dynamique pour confirmer leur point de vue. La volatilité correspond à l’amplitude des fluctuations du cours d’une action, tandis que la dynamique reflète la force avec laquelle une action évolue dans une direction donnée.

Les bandes de Bollinger constituent l’un de ces outils. Il s’agit de deux lignes tracées au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile du cours de l’action. Elles s’élargissent lorsque les fluctuations de cours s’amplifient.

Un autre outil est la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD). Il compare deux moyennes mobiles de durées différentes pour indiquer si la pression acheteuse s’intensifie ou s’affaiblit. Un troisième outil est l’indice de force relative (RSI). Il mesure la vitesse des variations récentes des cours pour indiquer si une action gagne ou perd de la vigueur. Ces trois indicateurs suggèrent qu’UnitedHealth acquiert une dynamique haussière.

Sur cette base, l’action UnitedHealth pourrait progresser vers la fourchette de 437 à 440 dollars, ce qui correspond approximativement à certains plus-hauts hebdomadaires enregistrés en juillet. Le prochain obstacle est la moyenne mobile sur 200 semaines, proche de 448 dollars. Il s’agit de la moyenne des cours des 200 dernières semaines, que les investisseurs à long terme surveillent de près. Au-delà, le titre pourrait grimper vers la fourchette de 455 à 460 dollars, proche du sommet atteint en juillet.

Une chute sous les 400 dollars soulèverait de sérieuses questions quant à la capacité du titre à se redresser.

En réponse à un e-mail sollicitant des commentaires, UnitedHealth a renvoyé Reuters vers la transcription de sa conférence téléphonique sur les résultats du 13 octobre, jour où la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026. Le directeur général Stephen J. Hemsley a déclaré que cela renforçait la confiance de la société dans sa croissance en 2027 et au-delà, dans sa "fourchette cible de croissance à long terme comprise entre 13% et 16%".

Ce que montre le graphique:

* UnitedHealth a enregistré une hausse de 80% entre mars et juillet, avant de perdre la moitié de ces gains

* Les hausses pourraient viser la zone comprise entre 437 et 440 dollars, puis 448 dollars et enfin entre 455 et 460 dollars

* Une chute sous les 400 dollars remettrait en cause cette remontée

(“Mapping the Market” est une chronique quotidienne rédigée par des journalistes de Reuters. Ce commentaire repose sur une analyse technique des graphiques financiers, qui aide à évaluer la probabilité d’évolutions futures des cours mais ne garantit pas le résultat. Cette chronique ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation de trading. )