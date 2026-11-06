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Analyse du marché : Costco dispose d'une dynamique favorable à une remontée
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Christopher Romano

Les actions de Costco ont bondi d'environ 20 % depuis fin septembre, et l'analyse technique suggère que cette hausse pourrait encore s'amplifier.

Cliquez ici pour consulter un graphique d'analyse technique détaillé.

Les analystes techniques examinent minutieusement les graphiques des données historiques de cours afin de déterminer l'évolution probable d'une action. Lorsque les actions progressent comme celles de Costco COST.O , les observateurs des graphiques ont souvent recours à ce qu'on appelle les projections de Fibonacci. Cet outil d'analyse technique calcule des objectifs de cours potentiels sous forme de pourcentage de la hausse récente de l'action.

Dans le cas de Costco, l’un des principaux objectifs de cours projetés selon Fibonacci se situe juste en dessous de 1 100 dollars.

Lorsque les graphiques identifient des objectifs de cours, les analystes recherchent d’autres raisons pour lesquelles un niveau particulier pourrait être important. Dans ce cas précis, 1 100 dollars est un chiffre rond significatif – ce que les acteurs du marché qualifient souvent de "niveau psychologique", car les cours ont tendance à s’y stabiliser. Ces niveaux peuvent également être appelés "niveaux de résistance", c’est-à-dire des prix qui plafonnent les hausses.

La résistance est importante pour tracer la trajectoire d’une remontée boursière, et les analystes s’appuient sur ces niveaux pour déterminer les points d’arrêt.

Le niveau de 1 100 dollars est également significatif car il coïncide approximativement avec le plus haut historique de 1 096,50 dollars atteint par Costco en mai de cette année, selon les données de LSEG.

Parmi les autres objectifs de cours projetés selon la méthode de Fibonacci figurent 1 152 dollars, puis 1 238 dollars.

Dès que les analystes techniques anticipent une hausse, ils recherchent d’autres raisons pour étayer – ou réfuter – cette opinion. Les indicateurs de volatilité et de momentum sont couramment utilisés à cette fin.

Les bandes de Bollinger constituent l’un de ces outils: elles mesurent l’écart d’une action par rapport à une moyenne mobile afin d’évaluer la volatilité.

Un autre outil est l’indice de force relative (RSI), qui utilise la vitesse et l’amplitude des fluctuations d’une action pour mesurer la dynamique. La convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) est un autre indicateur largement utilisé. La MACD utilise des moyennes mobiles pour déterminer si la dynamique est à la hausse ou à la baisse.

Actuellement, ces trois outils indiquent que l’action Costco pourrait poursuivre sa hausse.

Cependant, il existe toujours un risque que l’évolution du marché vienne contrecarrer cette tendance haussière. Une chute des actions Costco en dessous de la fourchette comprise entre 1 012 et 1 014 dollars viendrait probablement invalider cette configuration haussière.

Costco n’a pas répondu à une demande de commentaire transmise via son portail dédié aux relations avec les médias.

Ce que montre le graphique:

* Costco affiche une hausse d’environ 20 % depuis fin septembre

* Les projections de Fibonacci suggèrent une remontée vers 1 100 $, puis vers 1 152 $ et 1 238 $

* Toutefois, une chute sous la zone comprise entre 1 012 et 1 014 dollars nuirait au sentiment haussier

("Mapping the Market" est une chronique quotidienne rédigée par des journalistes de Reuters. Ce commentaire repose sur une analyse technique des graphiques financiers, qui aide à évaluer la probabilité d'évolutions futures des cours, mais ne garantit pas le résultat. Cette chronique ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation de trading. )

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 12:00:42.

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