Analyse de la réaction des marchés aux frappes américaines et israéliennes

Amundi

Les implications en matière d'investissement et les convictions d'Amundi

À la suite des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, les marchés ont réagi de manière logique jusqu'à présent, réévaluant les prix pour refléter un risque accru de stagflation lié à l'évolution des prix de l'énergie. Les contrats à terme sur le Brent et le gaz naturel européen ont fortement augmenté en raison des risques liés à l'approvisionnement.

En conséquence, les taux d'équilibre et les rendements obligataires ont augmenté, et les courbes de rendement se sont aplaties.

D'autre part, nous avons observé une volatilité accrue dans les segments qui avaient enregistré de solides performances auparavant. Par exemple, les actions des marchés émergents (y compris la Corée du Sud), du Japon, de l'Europe et mondiales (hors États-Unis), et même l'or, entrent dans cette catégorie.

Cette volatilité a désormais stimulé le dollar — mais pas de manière significative — et les actions des Etats-Unis, la demande d'actifs américains ayant augmenté.

À court terme, les États-Unis semblent relativement à l'abri, car ils sont moins dépendants des importations d'énergie que l'Europe ou le Japon.

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