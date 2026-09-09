Analog Devices va racheter Alif Semiconductor pour 1,35 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Analog Devices ADI.O va acquérir la société privée Alif Semiconductor pour 1,35 milliard de dollars en espèces, ont annoncé mercredi les deux entreprises, renforçant ainsi les capacités “embarquées” d’ADI alors que les applications d’IA s’intègrent de plus en plus dans les systèmes physiques.

Cette acquisition permettrait de combiner les technologies d'ADI en matière de capteurs, de traitement du signal et de gestion de l'énergie avec les processeurs d'IA d'Alif, offrant ainsi aux clients la possibilité de développer des systèmes capables d'analyser et de réagir en temps réel.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Basée à Pleasanton, en Californie, Alif développe des processeurs à faible consommation d’énergie qui combinent le calcul IA, les données issues de capteurs, la connectivité et des fonctions de sécurité pour des applications grand public et industrielles.

* Aux termes de l’accord, le fabricant de puces analogiques ADI versera à Alif un montant initial de 1,35 milliard de dollars et pourrait effectuer des paiements supplémentaires conditionnels pouvant atteindre 200 millions de dollars.

* Les puces d’Alif sont déjà commercialisées et ont conquis des clients dans les secteurs grand public et industriel.

* PJT Partners et Qatalyst Partners assurent respectivement le conseil financier d’ADI et d’Alif dans le cadre de cette opération.

* Le mois dernier, ADI, dont le siège se trouve à Wilmington, dans le Massachusetts, a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street , après avoir fait état d'une hausse de 40 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.