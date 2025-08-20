Analog Devices : croissance de 25% des revenus au troisième trimestre

(AOF) - Analog Devices a fait état au troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en augmentation de 25% sur un an à 2,88 milliards de dollars. Le résultat opérationnel est en hausse de 67% à 818 millions de dollars. Le bénéfice net s'élève à 518 millions de dollars contre 1,47 milliard de dollars il y a un an. Le bénéfice dilué par action a progressé de 32% à 1,04 dollar. Pour le quatrième trimestre se terminant en octobre, Analog Devices cible un bénéfice ajusté par action allant de 2,12 à 2,32 dollars. Les revenus sont attendus entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars.

La marge opérationnelle ajustée devrait se situer à 43,5%, plus ou moins 100 points de base.

