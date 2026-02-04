Ana Botin de Santander mise sur l'expansion américaine avec l'accord Webster de 12,2 milliards de dollars

Santander deviendra l'un des dix premiers prêteurs de détail aux États-Unis

L'opération d'Ana Botin aux États-Unis réduira l'exposition aux marchés émergents

Certains analystes voient des risques d'exécution et des inquiétudes concernant les fusions-acquisitions

L'opération devrait permettre de réaliser 800 millions de dollars d'économies d'ici 2028

L'acquisition par Santander

SAN.MC de la banque américaine Webster Financial

WBS.N reflète l'ambition de la présidente Ana Botin de faire de la banque espagnole un acteur important de la banque de détail aux Etats-Unis, une décision qui, selon certains analystes, comporte des risques d'exécution.

Ana Botin, qui a maintenu l'orientation de Santander sur les États-Unis malgré une rentabilité plus modeste dans ce pays, a déclaré aux analystes que la concurrence sur la scène mondiale nécessitait une forte présence aux États-Unis.

"Être l'une des banques les plus rentables dans nos principales zones géographiques est un objectif clé pour Santander, et l'acquisition de Webster nous permet d'y parvenir. Webster nous permet de franchir la dernière étape dont nous avions besoin aux États-Unis", a déclaré Ana Botin mardi.

German Lopez, professeur de banque à l'école de commerce espagnole IESE, a fait remarquer que l'engagement de Santander en faveur de l'expansion aux États-Unis devrait se poursuivre à long terme. Toutefois, Ana Botin a déclaré qu'il n'y avait aucun projet d'acquisition supplémentaire pour les trois prochaines années.

"Santander a une présence mondiale (sur dix marchés principaux), mais elle (Botin) pense qu'une présence significative aux États-Unis est très importante pour la valeur et la réputation du groupe", a déclaré German Lopez.

Contrairement à son concurrent espagnol BBVA BBVA.MC , qui a vendu sa banque de détail américaine Compass fin 2020, Santander a donné la priorité à la croissance aux États-Unis.

"Aux États-Unis, soit vous gagnez en envergure pour atteindre une rentabilité qui contribue au groupe, soit vous quittez le pays", a ajouté German Lopez.

Les analystes de Barclays ont indiqué que l'opération Webster accélérerait le ratio de rendement des capitaux propres corporels de Santander aux États-Unis (ROTE), une mesure clé de la rentabilité, à environ 18 % d'ici 2028, contre 10,8 % actuellement. L'acquisition permettra également à Santander de rééquilibrer son portefeuille de crédit vers les services de santé et les prêts au marché intermédiaire dans le nord-est des États-Unis.

La stratégie d'Ana Botin vise à positionner Santander parmi les dix plus grandes banques commerciales et de détail des États-Unis en termes d'actifs, avec un bilan américain combiné d'environ 327 milliards de dollars. Cela réduirait la dépendance de la banque à l'égard des marchés émergents.

INQUIÉTUDES CONCERNANT L'EXÉCUTION ET LES COÛTS

L'opération n'a pas été sans susciter quelques inquiétudes. Barclays a mis l'accent sur un changement perçu par rapport aux messages précédents favorisant la croissance organique et les rachats d'actions plutôt que les acquisitions aux États-Unis.

Les actions de Santander ont chuté de 2,4 % à 0129 GMT mardi, après avoir gagné 125 % l'année dernière.

Santander estime que l'opération lui permettra de réaliser des économies d'environ 800 millions de dollars d'ici 2028. Morgan Stanley a suggéré que ces économies, représentant 55% de la base de coûts de Webster ou 19% de l'entité combinée, pourraient impliquer des risques d'attrition des revenus. Jefferies a toutefois fait valoir que les synergies s'aligneraient sur les opérations précédentes dans le secteur.

L'offre de Santander de 75 dollars par action Webster, composée de 48,75 dollars en espèces et de 2,0548 actions Santander par action Webster, représente une prime de 14 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur trois jours de Webster, qui est de 65,75 dollars. Les actions de Webster ont augmenté de 9 % à 71,95 dollars mardi à la suite de l'annonce.

La structure de l'opération, financée à 65 % en numéraire et à 35 % en actions nouvelles, implique une augmentation de capital d'environ 3,5 milliards d'euros. Jefferies a estimé l'impact sur le capital à 140 points de base, ce qu'il a jugé "gérable".

Mercredi, Santander a annoncé un rachat d'actions de 5 milliards d'euros dans le cadre de sa politique de rémunération des actionnaires.