Amylyx s'envole après le succès d'un médicament contre l'hypoglycémie lors d'un essai clinique de phase avancée

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18 août - ** Le cours de l'action du laboratoire pharmaceutique Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O a bondi de 44 % pour atteindre30,84 dollars, son plus haut niveau depuis plus d'un an ** La société indique que son médicament, l’avexitide, a atteint l’objectif principal consistant à améliorer l’hypoglycémie post-bariatrique lors d’un essai clinique de phase avancée

** Cette affection se caractérise par des taux de glycémie dangereusement bas chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique

** Lors de cet essai portant sur 78 patients, le médicament a permis de réduire de 55 % ces épisodes d'hypoglycémie par rapport à un placebo au cours des 16 semaines de l'étude ** “L’efficacité remarquable et la bonne tolérance de l’avexitide devraient favoriser une forte adoption par les quelque 30 000 patients américains atteints d’hypoglycémie post-bariatrique sévère”, déclare Guggenheim

** Co prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d’ici la fin de l’année, en vue d’un lancement commercial potentiel en 2027

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 77,4 % depuis le début de l’année