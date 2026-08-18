Amylyx Pharma lance une levée de fonds de 350 millions de dollars pour financer son médicament pour la glycémie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - ** Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O compte tirer parti de la flambée du cours de son action en levant des fonds propres ** L’action AMLX a clôturé en hausse de 63,8% à 35,11 dollars mardi après que son médicament contre l'hypoglycémie, l’avexitide, a atteint son objectif principal d’améliorer l’hypoglycémie post-bariatrique lors d’un essai clinique de phase avancée ** Après la clôture, la société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, lance une offre publique de vente de 350 millions de dollars
** Elle prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour financer les activités de pré-commercialisation de l’avexitide, la R&D et d’autres fins
** Leerink, Morgan Stanley, Guggenheim et LifeSci sont les co-chefs de file
** L'action AMLX, en hausse d'environ 3% après la clôture, a presque triplé depuis le début de l'année, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars
** 11 analystes sur 12 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 1 la note “conserver”; objectif de cours médian de 40 dollars, selon LSEG
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