Amy Flikerski quitte le Conseil de surveillance d'Elis
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 09:28
Le groupe de blanchisserie industrielle précise que cette décision fait suite à la cession de 7 027 199 actions Elis, annoncée le 12 février dernier, et s'inscrit dans le cadre de l'accord de gouvernance conclu entre CPP Investments et Elis.
Thierry Morin, président du Conseil de surveillance, a pris acte de cette démission, remerciant Amy Flikerski pour sa contribution aux travaux du Conseil de surveillance et du comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale.
Valeurs associées
|27,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,29%
