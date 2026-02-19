 Aller au contenu principal
Amy Flikerski quitte le Conseil de surveillance d'Elis
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 09:28

Elis indique qu'Amy Flikerski, membre de son Conseil de surveillance depuis juin 2020, nommée sur proposition de CPP Investments, a informé le groupe qu'elle démissionnait avec effet au 18 février. Elle était également membre du comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Le groupe de blanchisserie industrielle précise que cette décision fait suite à la cession de 7 027 199 actions Elis, annoncée le 12 février dernier, et s'inscrit dans le cadre de l'accord de gouvernance conclu entre CPP Investments et Elis.

Thierry Morin, président du Conseil de surveillance, a pris acte de cette démission, remerciant Amy Flikerski pour sa contribution aux travaux du Conseil de surveillance et du comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

