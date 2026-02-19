 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amundi va faire son entrée au Conseil d'administration d'ICG
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 09:18

Amundi annonce avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires requises pour être représenté au sein du Conseil d'administration d'ICG et précise qu'il consolidera sa participation dans ICG selon la méthode de mise en équivalence à compter du 31 mars prochain.

Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi, rejoindra donc le Conseil d'administration d'ICG en qualité d'administrateur non exécutif à compter du 31 mars 2026. Il deviendra également membre du Comité des nominations et de la gouvernance du Conseil d'administration d'ICG.

Conformément au partenariat annoncé le 18 novembre 2025, Amundi détient actuellement une participation de 4,64% au capital d'ICG et a l'intention de porter son exposition économique à 9,9%, via l'émission, par ICG, d'actions sans droit de vote à son bénéfice.

Valeurs associées

AMUNDI
78,7000 EUR Euronext Paris +0,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank