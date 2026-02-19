Amundi va faire son entrée au Conseil d'administration d'ICG
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 09:18
Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi, rejoindra donc le Conseil d'administration d'ICG en qualité d'administrateur non exécutif à compter du 31 mars 2026. Il deviendra également membre du Comité des nominations et de la gouvernance du Conseil d'administration d'ICG.
Conformément au partenariat annoncé le 18 novembre 2025, Amundi détient actuellement une participation de 4,64% au capital d'ICG et a l'intention de porter son exposition économique à 9,9%, via l'émission, par ICG, d'actions sans droit de vote à son bénéfice.
Valeurs associées
|78,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
A lire aussi
-
(Actualisé avec réaction en Bourse, précisions, commentaires PDG) Pernod Ricard PERP.PA a fait état jeudi d'un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) au premier semestre de l'exercice 2025-2026, le groupe de spiritueux continuant ... Lire la suite
-
Une conférence de Rima Hassan programmée par le syndicat FSU le 27 février à l'École normale supérieure de Paris-Saclay a été annulée, après l'agression mortelle à Lyon d'un jeune militant nationaliste en marge d'une conférence de l'eurodéputée Insoumise, a rapporté ... Lire la suite
-
Le nouveau patron de Nestlé a dévoilé jeudi ses projets pour relancer les ventes, lors d'un point stratégique très attendu durant ses résultats annuels, en plein marasme autour du rappel de laits infantiles, disant vouloir se concentrer sur quatre domaines d'activités. ... Lire la suite
-
par Alexander Marrow Le géant agroalimentaire suisse Nestlé monte en Bourse jeudi après avoir fait état jeudi d'une croissance de ses ventes au quatrième trimestre supérieure aux prévisions et annoncé qu'il se concentrerait davantage sur quatre activités menées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer