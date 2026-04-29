Adidas affiche un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions au 1er trimestre

Les produits Adidas sont exposés au siège de la société à Herzogenaurach

Adidas a fait ‌état mercredi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes ​au premier trimestre, les trois premiers mois de l'année ayant été soutenus par ce que le président du ​directoire Bjorn Gulden a qualifié d'environnement commercial "très instable et marqué par ​des remises importantes".

Le chiffre d'affaires ⁠net du groupe a augmenté de 14% à ‌taux directeur constant pour atteindre 6,6 milliards d'euros au cours du trimestre, même si ​plusieurs pays du ‌Moyen-Orient ont enregistré une baisse de leurs ⁠ventes en raison du conflit dans la région.

Adidas a déclaré qu'il faisait preuve de discipline en ne ⁠vendant pas ‌trop de produits aux détaillants, évitant ainsi ⁠de devoir brader ses baskets.

Son concurrent américain Nike ‌a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il ⁠menait une politique "agressive" de soldes afin d'écouler ⁠ses stocks invendus.

Le ‌bénéfice d'exploitation d'Adidas au cours des trois premiers mois ​de 2026 a augmenté ‌de 16% pour atteindre 705 millions d'euros, dépassant les 647 millions ​d'euros prévus par les analystes dans un sondage compilé par le groupe.

Les ventes ont été ⁠soutenues par une demande accrue d'équipements de football dans le sillage du Mondial, qui débutera en juin, a déclaré Adidas.

(Rédigé par Linda Pasquini à Gdańsk et Helen Reid à Londres ; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)