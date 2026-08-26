 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amundi salue l'acquisition de First Eagle par Victory Capital
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 12:59
Ajouter Boursorama à vos sources

Amundi AMUN.PA a salué mercredi l'annonce par son partenaire Victory Capital VCTR.O d'un accord définitif en vue de l'acquisition du gestionnaire d'actifs américain First Eagle Investments, pour un montant total d'environ sept milliards de dollars (six milliards d'euros).

Le premier gestionnaire d'actifs européen, qui détient une participation de 27% dans Victory Capital, précise dans un communiqué que cette opération aura "un impact positif" sur le bénéfice par action d'Amundi, après l'intégration complète de First Eagle et la réalisation intégrale des synergies attendues.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMUNDI
95,4000 EUR Euronext Paris +1,17%
VICTORY CP HLG-A
115,3400 USD NASDAQ -0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 498,03 +0,70%
BIOPHYTIS
0,0767 -4,12%
Pétrole Brent
86,4 -0,74%
TME PHARMA
0,1642 +26,31%
HAFFNER ENERGY
0,547 -4,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank