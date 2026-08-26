Amundi salue l'acquisition de First Eagle par Victory Capital

Amundi AMUN.PA a salué mercredi l'annonce par son partenaire Victory Capital VCTR.O d'un accord définitif en vue de l'acquisition du gestionnaire d'actifs américain First Eagle Investments, pour un montant total d'environ sept milliards de dollars (six milliards d'euros).

Le premier gestionnaire d'actifs européen, qui détient une participation de 27% dans Victory Capital, précise dans un communiqué que cette opération aura "un impact positif" sur le bénéfice par action d'Amundi, après l'intégration complète de First Eagle et la réalisation intégrale des synergies attendues.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)