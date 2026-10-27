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Amundi réunit près de 200 millions d’euros pour son cinquième fonds de dette privée
information fournie par Agefi Asset Management 27/10/2026 à 08:15

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Amundi annonce un premier closing de près de 200 millions d’euros pour Amundi Senior Private Debt V, destiné aux investisseurs institutionnels. Ce cinquième millésime finance des ETI françaises et européennes dont l’Ebitda est généralement compris entre 15 et 50 millions d’euros, au moyen de prêts senior garantis. Il cible notamment la santé, la technologie et les services B2B, avec une attention portée aux transitions énergétique et numérique ainsi qu’aux enjeux de souveraineté et de compétitivité européennes. Le déploiement des capitaux a déjà commencé.

Classé article 8 du règlement SFDR, le fonds investira dans des prêts dont les conditions sont liées à des indicateurs de performance environnementale et sociale (sustainability-linked loans), en intégrant les Objectifs de développement durable des Nations unies. Constitué sous la forme d’un compartiment de SICAV-RAIF luxembourgeoise, il vise un rendement brut égal à l’Euribor trois mois majoré de 5?% sur sa durée de vie, sans garantie d’atteindre cet objectif.

L'Agefi

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