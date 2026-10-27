France : la confiance des ménages au plus bas depuis juin 2013 en octobre, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La confiance des ménages français est tombée en octobre au plus bas depuis juin 2013, a annoncé mardi l'Insee, particulièrement pénalisée par leur opinion sur leur situation financière personnelle.

A 80, l'indicateur qui synthétise cette confiance a perdu cinq points ce mois-ci, bien en dessous de sa moyenne de longue période de 100, précise l'Institut national de la statistique.

Cette dégradation s'explique d'abord par une nette détérioration du jugement des ménages sur leur propre situation financière. Le solde d'opinion entre avis positifs et négatifs sur leur situation financière à venir a chuté de neuf points en octobre, tandis que celui concernant leur situation récente a reculé de six points.

Les Français se montrent également plus pessimistes sur l'évolution de l'économie nationale. L'opinion sur le niveau de vie à venir en France s'est repliée de six points au cours du mois, tandis que celle portant sur le niveau de vie récent a perdu trois points. Ce dernier indicateur atteint même son point le plus bas depuis le lancement de l'enquête en octobre 1972, souligne l'Insee.

Dans ce contexte, les craintes liées au chômage se renforcent. Le solde mesurant les anticipations d'évolution du chômage a gagné cinq points en octobre, s'éloignant encore de sa moyenne de longue période.

Les ménages sont également moins nombreux à juger opportun d'effectuer des achats importants, l'indicateur correspondant reculant de quatre points.

Le climat de l'épargne reste pour sa part relativement favorable, même s'il continue de se dégrader. L'indicateur synthétique correspondant a perdu deux points, à 118, un niveau toutefois nettement supérieur à sa moyenne historique.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner a diminué pour le deuxième mois consécutif, avec un recul de six points, tandis que leur opinion sur leur capacité d'épargne future s'est repliée de trois points.

Parallèlement, les inquiétudes liées à l'inflation se renforcent. La proportion de ménages jugeant que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois a de nouveau progressé, le solde d'opinion associé gagnant huit points après une hausse de six points en septembre.

Les anticipations d'inflation pour les douze prochains mois se sont également accrues, avec un gain de deux points.

L'Insee indique avoir révisé à la baisse d'un point l'indicateur synthétique et le climat de l'épargne de septembre. L'institut précise que les réponses de quelque 2.000 ménages utilisées pour l'enquête d'octobre ont été collectées entre le 25 septembre et le 19 octobre.