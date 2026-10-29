Amundi : résultat net en progression de 20% au 3e trimestre

(Zonebourse.com) - Amundi a généré un résultat net ajusté en progression de 20,2%, à 409 millions d'euros, au 3e trimestre 2026, porté par une "activité soutenue, alimentée par des innovations et succès commerciaux sur les axes stratégiques de développement de son plan Invest for the Future 2028."

Forte hausse des revenus et effet de ciseaux positif

Sur cette période, les revenus nets ajustés se sont accrus de 11,3% sur un an, pour atteindre 908 MEUR, tirés en particulier par des commissions nettes de gestion en progression de 13,1%, grâce à la poursuite de la dynamique de collecte ( 45,6 MEUR) et à la progression des encours.

Les charges d'exploitation ajustées du gestionnaire d'actifs n'ont augmenté que de 4%, à 454 MEUR, générant ainsi un effet de ciseaux particulièrement positif de près de 7 points de pourcentage et permettant une amélioration du coefficient d'exploitation sur un an, à 50%.

Europe du Nord et Asie : une collecte internationale portée par le digital

L'Europe du Nord enregistre une collecte nette de 18 MdsEUR, positive dans tous les pays de la zone et notamment au Royaume Uni, en Allemagne avec les acteurs digitaux, en Irlande avec un institutionnel et aux Pays-Bas en distribution tiers. La collecte est donc diversifiée par pays et types de clients.

L'Asie a collecté 8 MdEUR, dont 5 MdEUR venant de la distribution directe (hors JV). La Chine ( 2 MdEUR) est le premier contributeur, grâce aux deux JV et à la distribution directe. Au Japon, le fonds thématique sur les matériaux de la transition énergétique, lancé en partenariat avec un courtier, est le premier collecteur sur le marché local en fonds thématiques, et le quatrième tous types de fonds confondus.

Accélération sur la gestion active, les ETF et les actifs privés

En gestion active la collecte s'accélère à 14 MdsEUR, notamment en taux/crédit et en gestion diversifiée. Cela reflète les excellentes performances de nos fonds flagships obligataires, comme Global Aggregate ou Emerging Markets Bonds. Les stratégies US et globales de Victory Capital, distribuées en Europe et Asie, ont à nouveau collecté près de 3 MdEUR au T3, en actions et gestion diversifiée.

La plateforme ETF a atteint 432 MdsEUR d'encours à fin septembre, dont plus de 100 MdsEUR en Allemagne, pays où la collecte est très dynamique grâce aux acteurs digitaux. La collecte du Groupe en ETF accélère à 17 MdsEUR au 3e trimestre.

En actifs privés, le premier fonds evergreen issu du partenariat avec ICG, Amundi ICG Global Private Equity Secondaries, a été lancé. Les stratégies multi-gestions d'Amundi Alpha ont collecté 1,3 MdEUR grâce notamment au gain de deux mandats Infrastructures avec des clients institutionnels en France et en Allemagne.

"Notre bon positionnement sur l'épargne retraite, le développement de partenariats avec les acteurs digitaux et l'étendue de nos expertises en gestion active, passive et en marchés privés se traduisent par une dynamique commerciale soutenue", souligne Valérie Baudson.

"Associées à notre modèle d'affaires diversifié et à notre solide position financière, ces avancées renforcent notre confiance dans notre capacité à saisir les nouvelles opportunités de croissance de l'industrie de l'épargne", poursuit la directrice générale.

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