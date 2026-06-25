Amundi renforce sa gamme d'ETF actifs obligataires avec deux nouveaux fonds

(Zonebourse.com) - Le gestionnaire d'actifs annonce le lancement de deux nouveaux ETF actifs obligataires : l'Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF et l'Amundi Global Corporate Bond Active UCITS ETF.

Avec ces deux produits, Amundi élargit sa gamme d'ETF actifs obligataires, qui couvre désormais les marchés monétaires, les obligations d'entreprises en euros, les stratégies obligataires à court terme et les obligations d'entreprises mondiales. Amundi indique également prévoir d'étendre cette offre aux obligations américaines dans les prochains mois.

L'Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF vise à offrir des primes de crédit supérieures à celles des fonds monétaires grâce à une duration légèrement plus longue, tout en conservant une exposition limitée à la volatilité des taux. La stratégie repose sur une gestion obligataire de court terme pilotée par Nathalie Coffre, responsable de la gestion des solutions court terme chez Amundi.

De son côté, l'Amundi Global Corporate Bond Active UCITS ETF donne accès au marché mondial des obligations d'entreprises Investment Grade. Gérée par l'équipe de Steven Fawn, responsable du crédit mondial chez Amundi, la stratégie combine une approche macroéconomique (top-down) et une sélection de titres (bottom-up) afin de rechercher des opportunités sur les marchés mondiaux du crédit.

Les deux ETF sont cotés sur Xetra et classés Article 8 au sens du règlement européen SFDR.

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