Amundi : rapprochement entre CPRAM et BFT IM

(AOF) - CPRAM et BFT Investment Managers ont dévoilé leur projet de rapprochement. La nouvelle entité se hissera au 10ème rang des sociétés de gestion d'actifs françaises avec environ 100 milliards d'euros d'encours sous gestion. " La nouvelle entité pourra capitaliser sur l’expertise reconnue de CPRAM en gestion thématique et en gestion quantitative, et sur le leadership de BFT IM en matière de solutions d’investissement notamment obligataires avec les solutions dites Buy&Watch et monétaires ", ont expliqué les filiales d’ Amundi .

Alice de Bazin, directrice générale de CPRAM, a déclaré :" Grâce à l'union de nos forces, de nos deux marques et la mutualisation de nos ressources nous nous donnons les moyens d'accélérer notre développement tant en France qu'à l'international ".

La finalisation de cette transaction interviendra d'ici la fin de l'année 2025, après consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et 8ème mondial de la gestion d’actifs, 2ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 68,9% par Crédit agricole et 1,49 % par les salariés, Philippe Brassac présidant le conseil de 12 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante associée à de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- l’accélération de la croissance via :

- acquisitions : Alpha pour la multi-gestion en actifs privés et aixigo, n° 1 européen des solutions pour la technologie au service de l’épargne, - partenariats : en gestion avec l’américain VictoryCapital ou Stantard Chartered en Asie-Moyen-Orient-Afrique et en distribution avec, en Europe, 45 acteurs digitaux,

- sociétés communes, essentiellement en Asie (Chine, Corée, Inde…),

- une bonne anticipation des besoins des clients, en épargne -offre de produits obligataires, ETF, actifs privés-et en services technologiques (83 clients à fin 2024),

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres tangibles de 4,5 Mds€ et ratio CET1 à 19,1 %.

Défis

- Suivi du coefficient d’exploitation, de 52,1 % ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Aux Etats-Unis, attente d’impact positif, à partir du 1er trimestre 2025, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution et d’investissement Victory Capital, qui sera contrôlée à hauteur de 26,5 % ;

- Après un exercice record et un dépassement des objectifs 2025 dès l’an passé : 5% de croissance annuelle du résultat net et taux de distribution d’au moins 65% ;

- Dividende 2024 en hausse à 4,25 €.