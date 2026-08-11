 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amundi prolonge son partenariat avec Sabadell jusqu'en 2035
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 18:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Amundi SA AMUN.PA :

* PROLONGE SON PARTENARIAT AVEC SABADELL

* L'ACCORD DE PARTENARIAT EST PROLONGÉ JUSQU'EN 2035

Texte original nGNE4CTzmV Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AMUNDI
95,600 EUR Euronext Paris +0,31%
BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ainsley Maitland-Niles (g), auteur du deuxième but de Lyon sur un service de Corentin Tolisso (de dos), face au Sparta Prague, le 11 août à Décines-Charpieu ( AFP / Alex MARTIN )
    Ligue des champions: Lyon renverse le Sparta Prague et file en barrages
    information fournie par AFP 11.08.2026 23:08 

    Battu 2-1 à l'aller, l'Olympique lyonnais a obtenu son billet pour les barrages de la Ligue des champions en s'imposant 3-0 face au Sparta Prague, réduit à dix dès la 34e minute, lors du 3e tour préliminaire retour, mardi à domicile. L'OL affrontera le club turc ... Lire la suite

  • Des opérateurs financiers travaillent dans une salle de marché de la Hana Bank à Séoul le 31 juillet 2026 ( AFP / GREG BAKER )
    Les Bourses mondiales attentistes avant l'inflation américaine, surveillent le pétrole
    information fournie par AFP 11.08.2026 23:00 

    Les Bourses mondiales sont restées prudentes mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs continuant par ailleurs de scruter la situation au Moyen-Orient et la volatilité des cours du pétrole. A New York, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en baisse avant l'inflation américaine
    information fournie par AFP 11.08.2026 22:44 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation américaine qui permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations sur la politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • Air Force One sur le tarmac avant le départ du président américain Donald Trump de l'aéroport Esenboga d'Ankara, en Turquie, le 8 juillet 2026, après sa participation au sommet de l'Otan ( AFP / SAUL LOEB )
    Le changement d'avion rocambolesque de Trump fait débat
    information fournie par AFP 11.08.2026 22:29 

    Le président des Etats-Unis exfiltré dans un conteneur de ravitaillement vers un autre avion, tandis qu'Air Force One décolle avec à son bord une douzaine de journalistes persuadés, à tort, de voyager avec Donald Trump... Les révélations du Washington Post sur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,32 +1,64%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Or
4 370,77 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
TOTALENERGIES
76,59 +1,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank