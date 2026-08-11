Amundi prolonge son partenariat avec Sabadell jusqu'en 2035

Amundi SA AMUN.PA :
* PROLONGE SON PARTENARIAT AVEC SABADELL
* L'ACCORD DE PARTENARIAT EST PROLONGÉ JUSQU'EN 2035
Texte original nGNE4CTzmV Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA
(Rédaction de Gdansk)
Amundi SA AMUN.PA :
* PROLONGE SON PARTENARIAT AVEC SABADELL
* L'ACCORD DE PARTENARIAT EST PROLONGÉ JUSQU'EN 2035
Texte original nGNE4CTzmV Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA
(Rédaction de Gdansk)
|95,600 EUR
|Euronext Paris
|+0,31%
|3,1320 EUR
|Sibe
|-0,25%
Battu 2-1 à l'aller, l'Olympique lyonnais a obtenu son billet pour les barrages de la Ligue des champions en s'imposant 3-0 face au Sparta Prague, réduit à dix dès la 34e minute, lors du 3e tour préliminaire retour, mardi à domicile. L'OL affrontera le club turc ... Lire la suite
Les Bourses mondiales sont restées prudentes mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs continuant par ailleurs de scruter la situation au Moyen-Orient et la volatilité des cours du pétrole. A New York, le Dow Jones ... Lire la suite
La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation américaine qui permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations sur la politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite
Le président des Etats-Unis exfiltré dans un conteneur de ravitaillement vers un autre avion, tandis qu'Air Force One décolle avec à son bord une douzaine de journalistes persuadés, à tort, de voyager avec Donald Trump... Les révélations du Washington Post sur ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|89,32
|+1,64%
|8 714,94
|-0,13%
|4 370,77
|+0,05%
|0,596
|+14,84%
|76,59
|+1,39%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer