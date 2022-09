Amundi nomme un directeur des relations commerciales en Inde

(NEWSManagers.com) - Amundi vient de nommer Jérémie Howlett en tant que directeur des relations commerciales en Inde, selon un post sur LinkedIn.

Jérémie Howlett arrive de SBI Mutual Fund, la joint-venture entre Amundi et la banque indienne State Bank of India (SBI). Il y était vice-président senior et directeur du développement produit et du content depuis 2017. Il y gérait notamment la division du marketing et du développement produit pour des clients institutionnels et particuliers. Il est entré chez Amundi en 2013 comme responsable d’appels d’offre. Il a également travaillé chez Etoile Gestion, une filiale d’Amundi, dans la division du marketing et du reporting entre 2007 et 2010. Il a commencé sa carrière chez Crédit du Nord en 2003 au sein du département des ressources humaines avant de rejoindre le département de la direction client en 2005.