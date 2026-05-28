Amundi mise sur le PIB mondial avec une nouvelle gamme d'ETF

(Zonebourse.com) - Le premier gestionnaire d'actifs européen a annoncé le lancement des premiers ETF UCITS pondérés par le PIB mondial, afin d'offrir aux investisseurs une approche davantage alignée sur l'économie réelle.

Ces deux produits, un ETF actions, l'Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF, et un ETF obligataire, l'Amundi Global Government Bond GDP Weighted UCITS ETF, reposent sur une allocation des pays fondée sur leur part dans le PIB mondial, avec l'objectif de mieux refléter le poids économique réel des différentes régions.

Cette approche permet notamment de renforcer l'exposition à l'Europe et aux marchés émergents, encore sous-représentés dans les grands indices mondiaux malgré leur contribution à la croissance mondiale.

Amundi souligne que la Chine et les pays émergents représentent plus de 40% du PIB mondial et continuent d'offrir des perspectives de croissance significatives.

"L'environnement actuel pousse les investisseurs à renforcer la résilience et la diversification de leurs portefeuilles", a déclaré Benoit Sorel, directeur du métier ETF & indiciel chez Amundi.

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