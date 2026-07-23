Amundi mise sur l'intelligence artificielle avec deux nouveaux ETF thématiques

(Zonebourse.com) - Amundi poursuit l'élargissement de sa gamme d'ETF thématiques en lançant deux nouveaux fonds indiciels cotés, l'un consacré aux puces mémoire et l'autre aux centres de données, deux segments appelés à jouer un rôle central dans le développement de l'intelligence artificielle et des infrastructures numériques.

Le gestionnaire d'actifs s'appuie sur une dynamique toujours soutenue du marché des ETF thématiques. Après avoir collecté 17 milliards d'euros en 2025, cette catégorie de fonds a déjà enregistré un montant équivalent au premier semestre 2026.

Le premier produit, l'Amundi Global Memory Chips UCITS ETF, cible les entreprises spécialisées dans les puces mémoire, un composant devenu indispensable pour répondre aux besoins croissants en stockage et en traitement des données liés à l'essor de l'intelligence artificielle. Le fonds investit notamment dans des sociétés américaines et sud-coréennes, qui profitent à la fois de l'accélération des investissements dans l'IA et d'un marché toujours marqué par une offre insuffisante face à la demande.

Le second, l'Amundi Global Data Center UCITS ETF, offre une exposition à l'ensemble de l'écosystème des centres de données, depuis les infrastructures électriques et les systèmes de refroidissement jusqu'aux réseaux et aux équipements numériques. Amundi estime que l'explosion des besoins en puissance de calcul, en capacité de stockage et en connectivité constitue un puissant moteur de croissance pour ce secteur.

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