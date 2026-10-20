Amundi lève près de 200 millions d'euros pour son cinquième fonds de dette privée

(Zonebourse.com) - Amundi annonce un premier closing de près de 200 millions d'euros pour son fonds Amundi Senior Private Debt V, destiné aux investisseurs institutionnels.

Ce nouveau millésime vise à financer la croissance des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises et européennes, notamment dans la santé, les technologies et les services aux entreprises. Classé Article 8 SFDR, le fonds privilégie les financements senior sécurisés et intègre des critères environnementaux et sociaux. Il affiche un objectif de rendement brut équivalent à l'Euribor trois mois majoré de 5 points de pourcentage.

Les premiers investissements ont déjà été engagés.

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