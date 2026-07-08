Amundi : le marché des ETF poursuit sa dynamique au deuxième trimestre

(Zonebourse.com) - Selon Amundi, la collecte nette en ETF domiciliés en Europe (UCITS) s'est élevée à 113,6 milliards d'euros au second trimestre, soit une hausse de 80% par rapport à la même période en 2025. La collecte du deuxième trimestre dépasse les 105,8 MdsEUR enregistrés au premier trimestre, confirmant la reprise du marché après l'épisode de volatilité et de fortes baisses des marchés observées en mars, suite au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

La fin du trimestre s'est inscrite dans une dynamique soutenue, portée par une collecte nette de 40,5 MdsEUR en juin, supérieure aux niveaux observés en avril (36,2 MdsEUR) et en mai (36,9 MdsEUR).

Ces trois derniers mois ont été caractérisés par une nette rotation au sein des classes d'actifs. Sur les actions, par exemple, la collecte en actions américaines a nettement progressé de 8,2 MdsEUR au premier trimestre à 26 MdsEUR au second.

Concernant les marchés obligataires, les investisseurs ont privilégié les obligations souveraines, avec une collecte de 11,5 MdsEUR au cours du trimestre. Néanmoins, les flux vers le crédit Investment Grade (IG) se sont nettement renforcés d'un trimestre à l'autre, passant de 1,8 MdsEUR au premier trimestre à 6,9 MdsEUR au deuxième trimestre.

Cette dynamique s'observe également d'un mois sur l'autre au cours du trimestre, juin ayant enregistré 12,4 MdsEUR de souscriptions nettes en actions américaines et 2,4 MdsEUR en crédit IG.

En outre, les investissements en actions ont concentré environ trois quarts de la collecte totale réalisée au deuxième trimestre, atteignant 83,9 MdsEUR. Ce niveau reste globalement stable par rapport au premier trimestre et s'avère nettement supérieur au montant de 45,1 MdsEUR enregistré au deuxième trimestre 2025.

Ce trimestre a été particulièrement favorable aux obligations, avec une collecte nette en hausse à 29,5 MdsEUR, contre 19,5 MdsEUR au premier trimestre 2026 et 18,3 MdsEUR au deuxième trimestre 2025. Le rebond a été soutenu par des achats opportunistes après la baisse significative des marchés intervenue en mars, en particulier pour les obligations d'Etat. La collecte en crédit IG a presque quadruplé au deuxième trimestre par rapport au premier, traduisant une préférence pour les stratégies de portage ("carry") offrant une sécurité relative.

De plus, dans le cadre des investissements liés à l'ESG, la collecte nette a atteint un niveau record en 2026. Les flux nets sur les ETF UCITS ESG ont dépassé les 21 MdsEUR au premier comme au deuxième trimestre. Cela porte le total cumulé depuis le début de l'année à près de 43 MdsEUR, soit un montant trois fois plus élevé qu'au premier semestre de l'an dernier.

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