Amundi : lancement du FCPR " Amundi Infrastructures Transition Énergétique "

(AOF) - Amundi Transition Énergétique annonce le lancement du FCPR "Amundi Infrastructures Transition Énergétique", un fonds destiné aux clients particuliers qui souhaitent investir dans les infrastructures non cotées liées à la transition énergétique et à la décarbonation." Son objectif est de proposer une perspective de rentabilité attractive à long terme dans des actifs complémentaires à ceux habituellement issus des marchés côtés d’actions et d’obligations", indique un communiqué de presse.

Pour la clientèle des particuliers, le FCPR "Amundi Infrastructures Transition Énergétique" peut être logé en compte-titres ordinaire, dans un PEA-PME, dans un PER compte-titre et en assurance-vie, à partir de 100 euros.

Il sera distribué par des réseaux bancaires, des conseillers en gestion de patrimoine et des assureurs. Il est dès à présent à disposition de la clientèle patrimoniale des Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL Banque Privée, et dans les contrats d'assurance-vie proposés par Crédit Agricole Assurances.

Les actifs réels d'infrastructures gérés par Amundi Transition Energétique sont en augmentation et représentent près d'un milliard d'euros d'encours sous gestion.