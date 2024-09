Amundi : lancement d'un ETF sur les obligations d’Etat indiennes

" La dynamique économique de l'Inde et l'inclusion récente de ses obligations d'État dans les principaux indices mondiaux constituent une opportunité unique pour les investisseurs internationaux", plaide Benoit Sorel, responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi.

(AOF) - Amundi annonce l'élargissement de son offre d'ETF obligataires sur les marchés émergents, avec le lancement de l'Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF. Le fonds réplique l'indice JPM India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds. Cet indice couvre les obligations d'État indiennes libellées en roupies, qui ont été rendues accessibles aux investisseurs étrangers, leur permettant ainsi de s'exposer au marché obligataire indien.

