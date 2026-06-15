Amundi lance des parts tokenisées de son fonds monétaire pour Ant International

Amundi a annoncé le lancement de parts tokenisées de son fonds monétaire Amundi Money Market Fund - Short Term, libellées en euros et en dollars. Cette initiative, développée pour Ant International, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé entre les deux groupes en novembre dernier afin d'explorer les applications de la technologie blockchain à la gestion de trésorerie et aux solutions d'investissement.

Premier utilisateur de cette solution, Ant International a collaboré avec Amundi pour mettre au point un dispositif d'investissement capable de répondre en temps réel à ses besoins de gestion de liquidités intra-groupe. CACEIS intervient comme agent de transfert et agent de tokenisation, assurant la gestion opérationnelle des parts tokenisées.

Selon les partenaires, cette collaboration doit permettre à Ant International d'améliorer l'efficacité de ses opérations de trésorerie et de renforcer ses capacités de gestion de liquidités "on-chain". Elle illustre également l'émergence d'applications concrètes de la tokenisation dans le secteur de la gestion d'actifs.