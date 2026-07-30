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Amundi-La collecte dépasse les attentes au T2, résultat net +29%
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 07:00
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par Mathieu Rosemain

Amundi AMUN.PA a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel record au titre du deuxième trimestre et publié une collecte nette de 24,4 milliards d'euros, deux fois plus que prévu, le premier gestionnaire d'actifs européen ayant bénéficié de la bonne tenue des marchés.

Le résultat net ajusté sur la période d'avril à juin est ressorti à 431 millions d'euros, en hausse de près de 29% sur un an et au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 375 millions, selon un consensus compilé par Amundi.

La collecte nette a été soutenue par la forte demande pour les fonds indiciels et les gestions obligataires, ainsi que par la contribution du retail, des assureurs et des entreprises associées.

Les encours ont grimpé de 14% sur un an pour atteindre le niveau record de 2.581 milliards d'euros à fin juin, portés par l'effet marché et change et la première consolidation d’ICG.

Au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes, la directrice générale Valérie Baudson a mis en avant la cotation de SBI Funds Management, sa joint-venture indienne valorisée à 10 milliards d'euros, comme un moment fort du trimestre.

Le groupe, contrôlé par Crédit Agricole CAGR.PA , prévoit que l'opération génère une plus-value nette d’impôt et de frais d’environ 300 millions d'euros, comptabilisée au troisième trimestre.

Valerie Baudon a cependant fait preuve de prudence concernant les valorisations.

"Un point d'attention sur le niveau des marchés qui sont objectivement élevés aujourd'hui," a-t-elle déclaré, tout en faisant part de sa "très grande confiance" dans le modèle Amundi et "sa capacité à apporter à nos clients les bonnes solutions en fonction de ce qui se passera sur les marchés (...) au second semestre."

(Mathieu Rosemain ; version française Augustin Turpin ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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