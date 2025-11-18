Amundi: l'avenir incertain du contrat avec UniCredit pèse sur les perspectives de bénéfices

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le premier gestionnaire d'actif européen Amundi s'attend à un ralentissement de la croissance annuelle de ses bénéfices d'ici 2028, en raison des incertitudes sur l'avenir de son partenariat avec UniCredit en Italie, l'un de ses principaux marchés.

"Sur la période récente, Amundi a réalisé une croissance de son résultat (net NDLR) de plus de 5% par an. Le contexte actuel (...) nous conduit à nous engager sur un rythme plus mesuré", a admis lundi Nicolas Calcoen, directeur général délégué d'Amundi, lors d'une conférence de presse.

La filiale du Crédit Agricole présentait son plan stratégique pluriannuel, qui court jusqu'en 2028.

Amundi bénéficie jusqu'en juillet 2027 d'un partenariat "privilégié" avec UniCredit, lui permettant de gérer les encours d'une partie des clients de la banque en Italie, son deuxième marché le plus important après la France.

Cette activité représente 5% des encours totaux gérés par le groupe français. Mais le partenariat tangue face à la volonté de plus en plus affichée d'Unicrédit de ne pas reconduire ce contrat après son expiration, en 2027.

Le partenariat "pourra ou non être renouvelé selon des hypothèses et des conditions que nous ne connaissons pas à ce stade", a déclaré lundi la directrice générale d'Amundi, Valérie Baudson. "Nous avons donc tenu compte de cette incertitude", a-t-elle ajouté.

Sans les activités liées à UniCredit, Amundi table en revanche sur "une croissance organique de 5% par an", a toutefois assuré Mme Baudson.

Le groupe prévoit un bénéfice par action "supérieur à 7 euros en 2028", et 300 milliards d'euros de collecte nette, dont la moitié (150 milliards d'euros) devrait venir d'Asie, un vivier de croissance crucial pour Amundi.

Pour atteindre ces objectifs, il table également sur la croissance des fonds d'épargne retraite, avec le vieillissement de la population mondiale, et l'essor des plateformes numériques d'investissement et des populaires fonds indiciels cotés (ETF).

Le groupe veut enfin développer son activité dans les marchés privés, non cotés en Bourse.

Il a ainsi annoncé une prise de participation de 9,9% dans le capital d'ICG, un fonds britannique spécialisé dans le domaine, sans toutefois chiffrer l'opération. Amundi assurera "en exclusivité (...) la distribution" de certains produits développés par ICG.

Autre nouveauté: le lancement prochain d'un fonds d'épargne coté en Bourse, dit ETP (Exchange Traded Product NDLR), qui sera basé sur les variations du bitcoin , la plus célèbre des cryptomonnaies.