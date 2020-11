Amundi intègre 2,6Md€ de fonds luxembourgeois de Goldman Sachs

(NEWSManagers.com) - Annoncée en février 2018, Amundi a achevé l' intégration des plateformes de fonds luxembourgeois de Goldman Sachs Fund Solutions & Origination, une activité de Goldman Sachs Global Markets Division (GSFSO).

Amundi Luxembourg, l' un des quatre principaux " hubs " d' Amundi pour les services d'hébergement de fonds répondant aux directives Ucits ett AIFM, devient en conséquence la " Management Company " de trois Sicav luxembourgeoises de gestion systématique et alternative pour un montant total d' encours gérés pour le compte de GSFSO de 2,6 milliards d' euros. Amundi assure notamment la gestion, le contrôle et la supervision des véhicules d' investissement de droit luxembourgeois assis sur les stratégies de trading systématiques de GSFSO. La filiale du Crédit AGricole va également fournit égalemenr un service de gestion ainsi que l' analyse et le suivi des gérants externes présents sur sa plateforme UCITS de fonds alternatifs.

" Les services d' hébergement de fonds s' inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d' Amundi avec l' ambition pour Amundi Luxembourg de devenir à terme l' un des leaders en gestion pour compte de tiers " , commente Jeanne Duvoux, CEO d' Amundi Luxembourg.

Amundi précise gérer dans cette activité plus de 300 compartiments de droit luxembourgeois (Ucits et AIF) représentant quelques 162 milliards d' euros d' actifs sous gestion, dont 12 milliards pour le compte de tiers.