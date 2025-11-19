 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 965,80
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amundi fait l'acquisition de 4,64% du capital d'ICG
information fournie par AOF 19/11/2025 à 08:34

(AOF) - Amundi annonce ce mercredi avoir acquis 4,64% du capital d’ICG dans le cadre d’une opération structurée, conformément au partenariat stratégique et capitalistique de long terme annoncé entre les deux entités. Dans le cadre de ce partenariat, Amundi entend acquérir une participation économique totale de 9,9 % dans ICG.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et 8ème mondial de la gestion d’actifs, 2ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 68,7% par Crédit agricole et 2,1 % par les salariés, Olivier Gavalda présidant le conseil de 11 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante associée à 6 plateformes internationales de gestion dans de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- l’accélération de la croissance via :

- acquisitions : Alpha pour la multi-gestion en actifs privés et aixigo, n° 1 européen des solutions pour la technologie au service de l’épargne, BFT Invest rapproché avec la filiale CPRAM

- partenariats : Stantard Chartered en Asie-Moyen-Orient-Afrique, Victoria Capital aux Etats-Unis,

- sociétés communes, essentiellement en Asie (Chine, Corée, Inde…),

- une bonne anticipation des besoins des clients, en épargne -offre de produits obligataires, ETF, actifs privés-et en services technologiques (83 clients à fin 2024),

- une simplification de l’organisation : fusion de CPR et BFT, réorganisation des équipes européennes de gestion multi-asset, avec objectif de 30 à 50 M€ de réduction des coûts,

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres prudentiels de 3,5 Mds€ et ratio CET1 de 16,3 %, avec excédent de capital de 2,2 Md€ à fin juin.

Défis

- Impact négatif de la parité euro/dollar et euro/roupie indienne ;

- Présentation du nouveau plan stratégique à moyen terme ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Vers un impact positif, à partir du 2 ème semestre, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution Victory Capital, contrôlée à hauteur de 27,1 % ;

- Après, à fin juin une hausse de 10,7 % des revenus, de 5,2 % des encours à un niveau historique et un repli de 4,5 % du résultat net, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, anticipations 2025 de 5% de croissance annuelle du résultat net et d’un taux de distribution d’au moins 65% ;

Valeurs associées

AMUNDI
64,2000 EUR Euronext Paris -3,60%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed, Nvidia et les indicateurs
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:50 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mercredi dans une séance qui sera marquée en matinée par des indicateurs d'inflation en Europe avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:49 

    (Actualisé avec Sage, Smiths Group, WH Smith, Jet2) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

  • CGG (Crédit: / CGG)
    Viridien instaure une gouvernance dissociée
    information fournie par AOF 19.11.2025 08:46 

    (AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Iliad : chiffre d'affaires et abonnés en hausse au troisième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.11.2025 08:40 

    Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse, lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels. Sur la période, le groupe présent en France, Italie et Pologne a vu ses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank