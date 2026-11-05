Amundi étend la tokenisation aux fonds indiciels actions

(Zonebourse.com) - Amundi franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement des actifs numériques avec le lancement d'une part tokenisée de son fonds indiciel Amundi Core STOXX Europe 600, offrant une exposition diversifiée aux actions européennes.

Émise sur la blockchain Ethereum en partenariat avec CACEIS, cette nouvelle part vient compléter les circuits de distribution traditionnels du fonds. Après avoir introduit la tokenisation dans la gestion monétaire et ouvert la souscription de certains fonds aux stablecoins, le gestionnaire d'actifs européen poursuit ainsi son rapprochement avec la finance numérique.

À terme, Amundi entend élargir son offre de fonds tokenisés afin de faciliter leur distribution, d'accélérer les règlements et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.