Amundi et SBI lancent conjointement l’introduction en bourse de SBI Funds Management

(AOF) - Amundi et State Bank of India (SBI) ont conjointement initié l'introduction en bourse de SBI Funds Management Private Limited (SBIFM). Cette cotation sur les bourses indiennes devrait être réalisée en 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché. Lors de la cotation, il est prévu que 10% du capital de SBIFM soient introduits en bourse, dont 6,3% par SBI et 3,7% par Amundi.

Etabli en 1992 et actuellement détenue par SBI (61,9%), Amundi (36,4%) et les collaborateurs, SBIFM est devenue le leader de la gestion d'actifs en Inde, avec une part de marché supérieure à 15,5% pour les fonds communs de placement, et un encours total sous gestion de 28,31 "billions INR" (269 milliards d'euros).

Commentant cette opération, Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, a déclaré : "Cette introduction en bourse permettra de matérialiser la valeur créée conjointement par SBI et Amundi, qui poursuivront leur partenariat à long terme sur un marché indien en forte croissance et qui présente un important potentiel de développement. "