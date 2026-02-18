Carrefour vise une marge ROC de 3,5% en 2030

Un client pousse un chariot de supermarché dans un hypermarché Carrefour à Nice

Carrefour a ‌dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, ​comprenant une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, le président-directeur ​général Alexandre Bompard souhaitant recentrer le groupe sur ses ​marchés en France, en Espagne ⁠et au Brésil.

Dans un communiqué, le groupe ‌a déclaré viser des gains réguliers de parts de marchés dans ses pays ​cibles, avec ‌un objectif de 25% en France, ⁠20% au Brésil et un renforcement de sa position de numéro 2 sur le marché espagnol.

Le ⁠géant de ‌la distribution a également annoncé une ⁠poursuite du plan d'économies de coûts avec ‌un objectif d'un milliard d'euros par ⁠an.

Mardi, Carrefour a fait état d'une hausse ⁠de 2,8% ‌à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, ​à 91,48 milliards ‌d'euros, citant une amélioration de la performance en France et en ​Espagne.

Le groupe a déclaré mardi aborder l'exercice 2026 "avec confiance" avec la bonne performance ⁠du périmètre historique en France et la montée en puissance de Cora & Match, la bonne dynamique commerciale en Espagne et une reprise progressive des volumes au Brésil.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité ​par Augustin Turpin)