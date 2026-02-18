 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carrefour vise une marge ROC de 3,5% en 2030
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 07:57

Un client pousse un chariot de supermarché dans un hypermarché Carrefour à Nice

Un client pousse un chariot de supermarché dans un hypermarché Carrefour à Nice

Carrefour a ‌dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, ​comprenant une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, le président-directeur ​général Alexandre Bompard souhaitant recentrer le groupe sur ses ​marchés en France, en Espagne ⁠et au Brésil.

Dans un communiqué, le groupe ‌a déclaré viser des gains réguliers de parts de marchés dans ses pays ​cibles, avec ‌un objectif de 25% en France, ⁠20% au Brésil et un renforcement de sa position de numéro 2 sur le marché espagnol.

Le ⁠géant de ‌la distribution a également annoncé une ⁠poursuite du plan d'économies de coûts avec ‌un objectif d'un milliard d'euros par ⁠an.

Mardi, Carrefour a fait état d'une hausse ⁠de 2,8% ‌à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, ​à 91,48 milliards ‌d'euros, citant une amélioration de la performance en France et en ​Espagne.

Le groupe a déclaré mardi aborder l'exercice 2026 "avec confiance" avec la bonne performance ⁠du périmètre historique en France et la montée en puissance de Cora & Match, la bonne dynamique commerciale en Espagne et une reprise progressive des volumes au Brésil.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité ​par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Cap sur le cuivre pour Glencore après l'échec des discussions avec Rio Tinto
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 08:06 

    Le géant suisse des matières premières Glencore doit publier mercredi ses résultats annuels, fournissant une occasion de faire le point sur ses projets après l'échec des discussions avec Rio Tinto, en particulier dans le cuivre, un de ses grands axes de croissance. ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Hausse en vue en Europe, espoir sur la géopolitique en attendant des indicateurs
    information fournie par Reuters 18.02.2026 07:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi sur fond d'espoir d'un ‌règlement dans le dossier du nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés prévus en fin de semaine alors que la saison des résultats ... Lire la suite

  • Les pays producteurs de café, du fait du réchauffement climatique, subissent désormais chaque année plusieurs dizaines de jours supplémentaires de températures néfastes pour le précieux grain ( AFP / GREG BAKER )
    Climat: plus de chaleur est néfaste à la production de café
    information fournie par AFP 18.02.2026 07:54 

    Les pays producteurs de café, du fait du réchauffement climatique, subissent désormais chaque année plusieurs dizaines de jours supplémentaires de températures néfastes pour le précieux grain, selon un rapport publié mercredi. Les cinq principaux pays producteurs ... Lire la suite

  • SAFRAN : Risque de correction sous les résistances
    SAFRAN : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 18.02.2026 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank