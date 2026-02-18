Hausse en vue en Europe, espoir sur la géopolitique en attendant des indicateurs

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi sur fond d'espoir d'un ‌règlement dans le dossier du nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés prévus en fin de semaine alors que la saison des résultats des entreprises se poursuit.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ​devrait gagner 0,41% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,29%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,19%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,30% et le Stoxx 600 en hausse de 0,31%.

Les regards restent tournés vers le Proche-Orient, Téhéran et Washington s'étant entendus mardi sur les grands principes de leurs négociations autour du programme nucléaire iranien lors d'un deuxième cycle de pourparlers ​indirects à Genève, selon le ministre iranien des Affaires étrangères.

Outre le dossier iranien, l'Ukraine concentre également l'attention, le président Volodimir Zelensky ayant déclaré que les Ukrainiens rejetteraient tout plan prévoyant que le pays cède à la Russie des territoires dont elle n'est pas parvenue à s'emparer ​dans la région orientale du Donbass si un référendum sur cette question était organisé.

Côté indicateurs économiques, le ⁠marché prendra connaissance ce mercredi des prix à la consommation en France et en Grande-Bretagne au lendemain de la confirmation d'une hausse de l'inflation en Allemagne à 2,1% en janvier sur ‌un an. Mais le véritable catalyseur, susceptible d'influer la tendance en Bourse, reste l'indicateur mensuel PCE des prix aux Etats-Unis, prévu vendredi.

Le bal des publications des entreprises se poursuit avec ce mercredi Vinci, Euronext, Orange ou encore Eramet, tandis que Carrefour a fait état mardi soir d'une hausse de 2,8% à données comparables de son ​chiffre d'affaires annuel, citant une amélioration de la performance en France et en ‌Espagne.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que ⁠les valeurs technologiques se sont redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones.

L'indice Dow Jones a gagné 0,07%, ou 32,26 points, à 49.533,19 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 7,05 points, soit 0,10%, à 6.843,22 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 31,71 points (0,14%) à 22.578,38 points

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 1,02% à 57.143,84 points, mettant ⁠fin à quatre séances consécutives de repli, grâce ‌notamment aux entreprises technologiques impliquées dans le cadre de l'engagement du Japon à investir 550 milliards de dollars aux Etats-Unis à la suite de l'accord sur les ⁠droits de douane conclu avec l'administration de Donald Trump.

Le Topix, plus large, a pris 1,21% à 3.807,25 points.

Les marchés en Chine, à Hong Kong, à Singapour, à Taiwan, en Malaisie, au Vietnam et en Corée ‌du Sud restent fermées pour les vacances du Nouvel An chinois, qui s'achèveront le 3 mars.

CHANGES

Le dollar est quasiment stable (+0,08%) face à un panier ⁠de devises de référence alors que les investisseurs attendent à 19h00 GMT les "minutes" de la Réserve fédérale américaine (Fed), susceptibles de fournir des signaux ⁠sur l'évolution des taux directeurs.

L'euro recule de 0,09%, à ‌1,1842 dollar, après une information du Financial Times selon laquelle la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) devrait quitter l'institution avant la fin de son mandat. Christine Lagarde a cependant déclaré se concentrer sur ​son poste et n'avoir pas encore pris de décision en la matière, d'après un porte-parole de la BCE.

La livre ‌sterling s'échange à 1,3556 dollar (-0,08%) avant les chiffres de l'inflation britannique.

Le dollar néo-zélandais abandonne 0,8% à 0,5998 dollar après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu son principal taux directeur à 2,25% pour sa première réunion de l'année ​et indiqué que la politique resterait probablement accommodante pendant un certain temps.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte mercredi de 1,5 point de base, à 4,0693%, tandis que le 30 ans prend 1,3 point de base, à 4,6963% avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.

Les rendements des obligations d'Etat japonaises (JGB) montent légèrement mercredi dans un contexte de divergences d'opinions ⁠des investisseurs sur l'expansion budgétaire et la hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ). Le Fonds monétaire international (FMI), de son côté, recommande une hausse des taux et un abandon de la baisse de la TVA au Japon.

Le rendement des JGB à 30 ans prend de 0,5 point de base pour atteindre 3,390%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est quasiment stable mercredi après une chute d'environ 2% la veille, les investisseurs évaluant les progrès des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, mais restant prudents quant aux perspectives d'un accord final susceptible d'atténuer les inquiétudes concernant l'approvisionnement.

Le Brent progresse de 0,19% à 67,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,11% à 62,4 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 07h00 Prix à la consommation janvier

- sur un mois -0,5% 0,4%

- sur un an 3,0% 3,4%

FR 07h45 Prix à la consommation (IPCH) janvier

(définitifs)

- sur un mois -0,4% -0,4%

- ​sur un an 0,4% 0,4%

USA 14h15 Production industrielle janvier 0,4% 0,4%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)