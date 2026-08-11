Amundi et Banco Sabadell prolongent leur partenariat

Le quatrième groupe bancaire espagnol et le premier gestionnaire d'actifs européen ont annoncé la prolongation pour cinq années supplémentaires de leur accord de distribution exclusive en Espagne, portant l'échéance du partenariat de 2030 à 2035.

Initialement conclu en 2020 pour une durée de dix ans, ce partenariat commercial s'est révélé particulièrement fructueux pour les deux institutions sur l'un des marchés de l'épargne les plus dynamiques d'Europe.

Les encours gérés par Amundi pour le compte des clients des réseaux Banco Sabadell sont passés de 20 milliards d'euros en 2020 à près de 30 milliards d'euros fin 2025. En outre, plus de 201 000 clients de la banque catalane détiennent aujourd'hui des solutions d'investissement gérées via la plateforme conjointe entre les deux sociétés.