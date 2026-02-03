Amundi dépasse les attentes au T4, les clients se diversifient face au dollar

La collecte nette bat les attentes au T4 à €20,9 mds

Inquiétudes persistantes sur le contrat avec UniCredit

Les clients cherchent à se diversifier face au dollar

par Mathieu Rosemain

Amundi AMUN.PA a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en Europe et s'éloignaient du dollar américain.

Le groupe basé à Paris a déclaré que les investisseurs avaient injecté 20,9 milliards d'euros de plus qu'ils n'en avaient retiré au cours des trois mois à fin décembre. La collecte nette a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 16,1 milliards d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Les encours d'Amundi ont atteint fin décembre 2.380 milliards d'euros, en hausse de 6,2% sur un an, légèrement au-dessus des 2.365 milliards attendus par les analystes.

Amundi, contrôlé par Crédit Agricole CAGR.PA , s'est établi comme un acteur clef du marché européen des ETF mais peine à concurrencer les géants américains du secteur, comme BlackRock BLK.N et State Street Global Advisors.

Le groupe français cherche à se renforcer dans la gestion d'actifs privés, un marché en pleine expansion, et a annoncé l'année dernière un partenariat stratégique avec Intermediate Capital Group (ICG) ICGIN.L , l'un des plus anciens gestionnaires d'actifs alternatifs londonien, dans le cadre d'un plan triennal à 2028 qui prévoit une collecte de plus de 300 milliards d'euros captée pour moitié en Asie.

A Paris, vers 08h30 GMT, l'action progressait de 4,2% à 80,6 euros.

"Les résultats de DWS la semaine dernière étaient difficiles à égaler, mais (Amundi) a démontré qu'il était à la hauteur de la tâche", saluent les analystes de Jefferies dans une note.

STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION

La directrice générale d'Amundi Valérie Baudson a déclaré aux journalistes que l'incertitude géopolitique avait poussé les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en termes de styles, de secteurs et de régions.

Elle a souligné que la forte baisse du dollar avait influencé les décisions d'investissement concernant les actifs américains, les clients se tournant initialement vers l'or pour diversifier leurs placements.

"(Nous avons) commencé à avoir toute une série d'investissements en Europe qui étaient des investissements véritablement de diversification ou de désensibilisation au dollar et aux actifs américains", a-t-elle déclaré.

Les analystes restent préoccupés par la perte potentielle par Amundi d'un contrat de distribution clef avec UniCredit CRDI.MI qui doit arriver à terme en juillet 2027.

"La situation n'a pas changé (le contrat) pourra ou non être renouvelé", a déclaré Valérie Baudson, ajoutant qu'Amundi gérait 86 milliards d'euros d'actifs dans le cadre de ce contrat à la fin 2025.

Les revenus nets ajustés sont ressortis à 899 millions d'euros, en hausse de 8,2% sur un an et au-dessus des attentes. Le résultat net part du groupe annuel a bondi de 22% sur un an à 1,59 milliard d'euros.

"Les revenus ont dépassé de 6% le consensus", soulignent les analystes de JPMorgan dans une note, et "les commissions de performance à 82 millions d'euros (sont) nettement supérieures au consensus à 51 millions d'euros".

Amundi a par ailleurs proposé un dividende de 4,25 euros par action pour 2025 et annoncé pour 500 millions d'euros de rachats d'actions.

(Rédigé par Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)