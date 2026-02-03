 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amundi dépasse les attentes au T4, les clients se diversifient face au dollar
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 09:45

*

La collecte nette bat les attentes au T4 à €20,9 mds

*

Inquiétudes persistantes sur le contrat avec UniCredit

*

Les clients cherchent à se diversifier face au dollar

(Actualisé avec cours de Bourse et commentaires d'analystes §§6-7 et 14)

par Mathieu Rosemain

Amundi AMUN.PA a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en Europe et s'éloignaient du dollar américain.

Le groupe basé à Paris a déclaré que les investisseurs avaient injecté 20,9 milliards d'euros de plus qu'ils n'en avaient retiré au cours des trois mois à fin décembre. La collecte nette a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 16,1 milliards d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Les encours d'Amundi ont atteint fin décembre 2.380 milliards d'euros, en hausse de 6,2% sur un an, légèrement au-dessus des 2.365 milliards attendus par les analystes.

Amundi, contrôlé par Crédit Agricole CAGR.PA , s'est établi comme un acteur clef du marché européen des ETF mais peine à concurrencer les géants américains du secteur, comme BlackRock BLK.N et State Street Global Advisors.

Le groupe français cherche à se renforcer dans la gestion d'actifs privés, un marché en pleine expansion, et a annoncé l'année dernière un partenariat stratégique avec Intermediate Capital Group (ICG) ICGIN.L , l'un des plus anciens gestionnaires d'actifs alternatifs londonien, dans le cadre d'un plan triennal à 2028 qui prévoit une collecte de plus de 300 milliards d'euros captée pour moitié en Asie.

A Paris, vers 08h30 GMT, l'action progressait de 4,2% à 80,6 euros.

"Les résultats de DWS la semaine dernière étaient difficiles à égaler, mais (Amundi) a démontré qu'il était à la hauteur de la tâche", saluent les analystes de Jefferies dans une note.

STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION

La directrice générale d'Amundi Valérie Baudson a déclaré aux journalistes que l'incertitude géopolitique avait poussé les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en termes de styles, de secteurs et de régions.

Elle a souligné que la forte baisse du dollar avait influencé les décisions d'investissement concernant les actifs américains, les clients se tournant initialement vers l'or pour diversifier leurs placements.

"(Nous avons) commencé à avoir toute une série d'investissements en Europe qui étaient des investissements véritablement de diversification ou de désensibilisation au dollar et aux actifs américains", a-t-elle déclaré.

Les analystes restent préoccupés par la perte potentielle par Amundi d'un contrat de distribution clef avec UniCredit CRDI.MI qui doit arriver à terme en juillet 2027.

"La situation n'a pas changé (le contrat) pourra ou non être renouvelé", a déclaré Valérie Baudson, ajoutant qu'Amundi gérait 86 milliards d'euros d'actifs dans le cadre de ce contrat à la fin 2025.

Les revenus nets ajustés sont ressortis à 899 millions d'euros, en hausse de 8,2% sur un an et au-dessus des attentes. Le résultat net part du groupe annuel a bondi de 22% sur un an à 1,59 milliard d'euros.

"Les revenus ont dépassé de 6% le consensus", soulignent les analystes de JPMorgan dans une note, et "les commissions de performance à 82 millions d'euros (sont) nettement supérieures au consensus à 51 millions d'euros".

Amundi a par ailleurs proposé un dividende de 4,25 euros par action pour 2025 et annoncé pour 500 millions d'euros de rachats d'actions.

(Rédigé par Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AMUNDI
81,1000 EUR Euronext Paris +4,85%
BLACKROCK
1 120,230 USD NYSE +0,14%
CREDIT AGRICOLE SA
18,7900 EUR Euronext Paris +1,68%
UNICREDIT
76,740 EUR MIL +2,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    information fournie par Zonebourse 03.02.2026 09:52 

    (Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite

  • Jean-Luc Felix (au centre) et Sylvie Felix (à gauche), les parents du Français Tom Felix, accusé de détention et trafic de stupéfiants en Malaisie, s'entretiennent avec un avocat à la Haute Cour d'Alor Setar, le 16 juin 2025 ( AFP / Hakim Mustapha )
    Malaisie: jugé pour trafic de drogue, le Français Tom Félix acquitté après 900 jours de détention
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:48 

    Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention. Agé de 34 ans, cet ancien cadre ... Lire la suite

  • Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Elevages bovins: les seuils de déclaration environnementale relevés
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:46 

    Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs. Les installations de nouveaux élevages ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
    information fournie par Reuters 03.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank