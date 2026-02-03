Transport aérien: la directrice générale de KLM reconduite

Marjan Rintel à Los Angeles, aux États-Unis, le 17 mai 2023. ( AFP / PATRICK T. FALLON )

La directrice générale de KLM, Marjan Rintel, a été reconduite à son poste pour un second mandat de quatre ans, ont annoncé lundi soir la compagnie aérienne néerlandaise et sa maison mère, le groupe Air France-KLM.

Mme Rintel, dont la première nomination avait été officialisée fin mars 2022, aura pour feuille de route "d’accélérer la transformation de KLM et de restaurer sa performance opérationnelle", a souligné le groupe franco-néerlandais dans un communiqué.

Cette reconduction intervient alors que Mme Rintel et son équipe dirigeante "ont été confrontés à un contexte néerlandais défavorable au transport aérien, marqué par une augmentation significative des taxes et des coûts externes", a noté le directeur général de l'entreprise aérienne, Benjamin Smith, cité dans le texte.

"Le travail exigeant pour redresser KLM sur les plans opérationnel et financier se poursuivra dans les années à venir", a-t-il promis. Mme Rintel, qui a passé l'essentiel de sa carrière chez KLM mais a fait un passage à la direction de la compagnie ferroviaire néerlandaise NS, avait remplacé Pieter Elbers, parti ensuite diriger la compagnie indienne IndiGo en 2022.

KLM, longtemps l'entité la plus rentable de l'alliance aérienne conclue en 2004, a cédé cette place à Air France ces dernières années, notamment affectée par une hausse de ses coûts salariaux et un alourdissement des redevances sur sa plateforme de correspondance d'Amsterdam-Schiphol.

Sur les trois premiers trimestres de 2025, KLM a réalisé une marge opérationnelle de 3,4%, de moitié inférieure à celle d'Air France (7,3%). Le groupe publiera ses résultats financiers annuels le 19 février.

KLM a connu un début d'année 2026 "très difficile", quand de violentes chutes de neige ont gravement perturbé ses opérations à Schiphol, suppressions et retards de vol à la clé, avait reconnu Mme Rintel le 21 janvier, lors des voeux d'Air France-KLM à Paris. "Nous sommes pleinement engagés à en tirer les leçons et à nous améliorer", avait-elle dit, en promettant un audit indépendant.

"Marjan a toute ma confiance et mon soutien pour relever les défis considérables auxquels KLM est confrontée", a pour sa part affirmé M. Smith lundi.