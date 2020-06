Amundi, Crédit Agricole et CNP Assurances vont sortir du tabac

(NEWSManagers.com) - En amont de la journée mondiale sans tabac le 31 mai, le Tobacco-Free Finance Pledge (TFFP), une initiative émanant de l' organisation australienne Tobacco Free Portfolios, qui vise à réduire le nombre de morts lié à des maladies dues au tabac, a annoncé avoir de nouveaux signataires ce 27 mai avec Crédit Agricole, Amundi Asset Management, Crédit Agricole Assurances, et CNP Assurances.

Cette signature signifie que ces quatre acteurs vont sortir des secteurs du tabac dans les trois ans à venir.

" L'approche globale d'Amundi en matière d'ESG correspond au 'best in class'. Cependant, nous nous engageons dans des exclusions ciblées sur des secteurs controversés, tels que certaines sociétés d'armements et le charbon. En octobre 2018, nous avons décidé de donner un signal fort au marché en plafonnant la note ESG des compagnies de tabac à E, c'est-à-dire la deuxième plus mauvaise note avant l'exclusion totale sur notre échelle de notation. La politique d'Amundi s'applique à l'ensemble du secteur du tabac, des fournisseurs aux fabricants de cigarettes en passant par les distributeurs. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin et d'exclure les fabricants de cigarettes de nos fonds ouverts gérés activement" , précise Yves Perrier, directeur général d'Amundi, dans un communiqué.

Le montant de ses positions sur le secteur du tabac n'a pas été détaillé.

" Le seul objectif de l' industrie du tabac est le profit. En amont de la Journée mondiale sans tabac, nous félicitons la volonté du Tobacco Free Finance Pledge qui a réussi à réunir certains des plus grands investisseurs afin d'envoyer le message fort qu'ils ne soutiendront plus la mort ni la maladie causées par cette industrie " , a déclaré Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

Les banques et les institutions financières qui ont signé le Tobacco-Free Pledge, créé il y a environ 18 mois, représentent un total de 10.000 milliards de dollars sous gestion.

Parmi les signataires, on retrouve : ABN AMRO, AMP Capital, Amundi, AP4, Australian Ethical Investment, AXA Group, BNP Paribas, Care Super, Carmignac, Cbus Super, Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole SA, Crescent Wealth, Desjardins, Elevate Super, First State Super, GuildSuper, Healthcare of Ontario Pension Plan, HESTA, Lawcover Insurance, Local Government Super, Natixis, NGS Super, Skandia, Storebrand Asset Management, TelstraSuper et VicSuper.