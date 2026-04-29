Amundi : collecte au plus haut avec l'appétit pour les ETF

Amundi AMUN.PA a fait état mercredi de son meilleur trimestre en quatre ans, avec une collecte nette de 32 milliards d'euros, dépassant largement les prévisions des analystes, les investisseurs s'étant rués sur les fonds indiciels ETF dans un contexte de marchés volatils alimentés par la guerre en Iran.

Un consensus établi par l'entreprise montre que les analystes attendaient une collecte nette de 12,8 milliards d'euros sur la période janvier-mars.

Les encours d'Amundi ont atteint fin mars 2.400 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an, au-dessus des 2.370 milliards attendus par les analystes.

A la Bourse de Paris, vers 07h20 GMT, l'action progressait de 4,2% à 79,15 euros, contre un repli de 0,26% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

"La collecte nette a été plus importante que prévu sur l'ensemble des canaux, et ce malgré des sorties de fonds de 9 milliards d'euros enregistrées au cours du trimestre par le réseau UniCredit, ce qui témoigne d'une accélération des sorties par rapport au quatrième trimestre 2025", soulignent les analystes de JP Morgan dans une note.

Pour leur part, les analystes de Jefferies saluent une publication "solide" reflétant la forte demande des clients d'Amundi pour ses actifs à moyen-long terme (MLT).

La directrice générale d'Amundi Valérie Baudson est toutefois restée prudente quant au reste de l'année, invoquant l'incertitude économique.

"On a un conflit qui pourrait durer, bien sûr, avec dans ce cas-là un risque de dégradation de la croissance et une diffusion des tensions inflationnistes", a-t-elle dit.

"Les Etats-Unis pourraient sembler avoir une économie plus résiliente, mais en fait, ils sont exposés de manière évidente à la hausse des prix de l'énergie, ainsi qu'à la hausse des prix des engrais."

La première économie mondiale fait face aux risques de pénuries dans des facteurs de production essentiels, notamment l'hélium, nécessaire à la fabrication de puces, a souligné Valérie Baudson.

Amundi a déclaré que sa plateforme ETF avait gagné des parts de marché avec une collecte de 16 milliards d'euros au premier trimestre.

Le groupe a fait état d'un résultat net ajusté de 349 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 15% en glissement annuel.

Les revenus nets ajustés se sont élevés à 902 millions d'euros, un plus haut historique pour un trimestre, en hausse de 9,7% par rapport à la même période en 2025.

(Mathieu Rosemain; version française Camille Raynaud, édité par Augustin Turpin)