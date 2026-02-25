Amundi choisi par des banques danoises pour ALTO Wealth & Distribution

(AOF) - Amundi annonce que Bankdata, le consortium de services technologiques regroupant sept banques danoises, a choisi sa solution ALTO Wealth & Distribution pour intégrer à son écosystème, via des API, des fonctionnalités d'analyse et de reporting de portefeuilles. Cette plateforme modulaire d'Amundi Technology permettra à Bankdata de fournir aux banques des capacités de reporting client enrichies et des fonctionnalités d'analyse optimisées.

Société informatique détenue par sept banques danoises, Bankdata conçoit des systèmes de core banking et des services digitaux permettant à ses clients d'accéder à des informations en temps réel sur l'état de leurs portefeuilles et la performance de leurs placements.

Servant un tiers de la population danoise, son offre couvre les services de banque mobile et en ligne, les solutions de cartes et de paiement, ainsi que les systèmes de négociation sur les marchés.

La solution ALTO Wealth & Distribution combine l'expertise de gestion de portefeuille d'ALTO et les capacités analytiques et de conseil d'aixigo, donnant à Bankdata accès à des API qui complètent ses services de gestion patrimoniale existants.

Dans un premier temps, Bankdata déploiera le module d'analyse de portefeuilles et de reporting pour les clients de ses banques membres. L'architecture modulaire de la plateforme lui permettra d'ajouter progressivement d'autres fonctionnalités.