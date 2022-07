Amundi achète un robo advisor autrichien

(NEWSManagers.com) - Amundi vient de mettre la main sur le robo advisor autrichien Savity. La transaction a été effectuée par la filiale Amundi Autriche, qui a acquis la totalité du capital de Finventum GmbH, la société créatrice de la plateforme, auprès de la banque locale Bawag PSK, qui avait pris 49% des parts en 2019, et des fondateurs de la société.

"Après l’acquisition, les clients de Savity bénéficieront de l’expertise étendue et globale d’Amundi en matière d’investissement pour gérer des portefeuilles diversifiés et efficaces", indique la société dans un communiqué.

L'outil a été fondé il y a six ans, et est utilisé par les clients des banques Bawag et Easybank. Il propose quatre formules d'investissement (croissance, ETF, vert, et via des fonds gérés activement). Le ticket d'entrée s'élève à 3.000 euros, à l'exception de la formule investie en fonds actifs, où il s'élève à 10.000 euros.