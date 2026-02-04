AMS-Osram se donne de l'air en vendant une partie de ses capteurs à Infineon
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:21
La transaction, attendue au deuxième trimestre 2026, porte sur des activités automobiles, industrielles et médicales générant environ 220 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et près de 60 millions d'euros d'EBITDA ajusté en 2025. Les entités cédées détiennent environ 130 millions d'euros d'actifs servant de garanties à des obligations convertibles et à des titres de dette senior, dont le rachat ou le remboursement sera financé par le produit de la vente.
Cette opération s'inscrit dans le plan de désendettement du groupe. Au total, les cessions d'actifs doivent générer environ 670 millions d'euros de liquidités et ramener le ratio d'endettement pro forma de 3,3 à 2,5, options de vente OSRAM incluses.
Recentrage sur le photonique numérique
Le groupe se recentre désormais sur la photonique numérique, définie comme la digitalisation de l'émission et de la détection de la lumière via des émetteurs et capteurs pixelisés intégrant des capacités de traitement. Cette orientation doit soutenir les objectifs financiers 2030, avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires des semi-conducteurs de l'ordre du milieu à la partie haute du simple chiffre, une marge d'EBITDA ajustée d'au moins 25%, un flux de trésorerie disponible supérieur à 200 millions d'euros et un ratio d'endettement inférieur à 2.
Les activités traditionnelles de lampes automobiles, y compris l'après-vente, sont conservées comme source stable de trésorerie.
Toutes les opérations qui assainissent le bilan de la société sont bien reçues par le marché. Le titre bondissait de 11% en matinée. AMS-Osram, dont le parcours boursier 2020 / 2024 a été catastrophique, a commencé à redresser la tête en 2025 ( 32,2%). L'action se négocie malgré tout au dixième de sa valeur d'il y a trois ans.
Valeurs associées
|8,775 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+11,36%
A lire aussi
-
Gérald Darmanin a annoncé mercredi qu'il allait finalement présenter deux projets de lois, l'un visant à diviser par deux les stocks de dossiers criminels en attente de jugement et l'autre sur l'exécution de la peine, pour permettre à une partie des mesures d'être ... Lire la suite
-
"La Crypto décryptée", c'est une toute nouvelle émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les crypoatifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret ... Lire la suite
-
La société d'investissement Wendel a annoncé mercredi dans un communiqué avoir signé un accord de cession de sa participation dans Stahl, spécialiste des revêtements, en vue de la vendre à l'allemand Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat...) à hauteur de 1,2 milliard ... Lire la suite
-
Enquête européenne sur le géant de l'éolien Goldwind : la Chine accuse l'UE de mesures "discriminatoires" et "protectionnistes"
La Commission européenne craint que les importantes subventions accordées, selon elle, par Pékin à Goldwind "nuisent à la concurrence" dans l'éolien. Au lendemain de l'annonce par la Commission européenne de l'ouverture d'une enquête approfondie sur le géant chinois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer