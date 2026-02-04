 Aller au contenu principal
AMS-Osram se donne de l'air en vendant une partie de ses capteurs à Infineon
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:21

AMS-Osram a conclu la vente de son activité de capteurs analogiques et mixtes non optiques à Infineon pour 570 millions d'euros en numéraire. L'annonce fait s'envoler le titre de plus de 10% à la Bourse de Zurich en matinée.

La transaction, attendue au deuxième trimestre 2026, porte sur des activités automobiles, industrielles et médicales générant environ 220 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et près de 60 millions d'euros d'EBITDA ajusté en 2025. Les entités cédées détiennent environ 130 millions d'euros d'actifs servant de garanties à des obligations convertibles et à des titres de dette senior, dont le rachat ou le remboursement sera financé par le produit de la vente.

Cette opération s'inscrit dans le plan de désendettement du groupe. Au total, les cessions d'actifs doivent générer environ 670 millions d'euros de liquidités et ramener le ratio d'endettement pro forma de 3,3 à 2,5, options de vente OSRAM incluses.

Recentrage sur le photonique numérique

Le groupe se recentre désormais sur la photonique numérique, définie comme la digitalisation de l'émission et de la détection de la lumière via des émetteurs et capteurs pixelisés intégrant des capacités de traitement. Cette orientation doit soutenir les objectifs financiers 2030, avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires des semi-conducteurs de l'ordre du milieu à la partie haute du simple chiffre, une marge d'EBITDA ajustée d'au moins 25%, un flux de trésorerie disponible supérieur à 200 millions d'euros et un ratio d'endettement inférieur à 2.

Les activités traditionnelles de lampes automobiles, y compris l'après-vente, sont conservées comme source stable de trésorerie.

Toutes les opérations qui assainissent le bilan de la société sont bien reçues par le marché. Le titre bondissait de 11% en matinée. AMS-Osram, dont le parcours boursier 2020 / 2024 a été catastrophique, a commencé à redresser la tête en 2025 ( 32,2%). L'action se négocie malgré tout au dixième de sa valeur d'il y a trois ans.

Valeurs associées

AMS-OSRAM
8,775 CHF Swiss EBS Stocks +11,36%
