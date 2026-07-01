ams OSRAM a finalisé la vente d'une division à Infineon pour 570 millions d'euros

ams OSRAM a conclu la vente de sa division de capteurs analogiques/mixtes non optiques à Infineon pour 570 millions d'euros en espèces.

ams OSRAM avait annoncé le 4 février son recentrage stratégique vers la création du leader en photonique numérique, avec son ambition de devenir une puissance en photonique semi-conductrice ciblée et le leader en photonique numérique.

Cette transaction constitue une étape supplémentaire dans le portefeuille plus large d'ams OSRAM qui se recentre vers les vecteurs de croissance clés de la photonique numérique et soutient son plan accéléré de désendettement.

" Avec la conclusion réussie de cette transaction, une étape décisive pour renforcer notre bilan a été franchie, tout en continuant à affiner notre orientation stratégique pour construire le leader mondial de la photonique numérique ", a déclaré Aldo Kamper, DG d'ams OSRAM.

" Cette cession nous permet de concentrer davantage nos ressources sur notre activité principale et sur nos opportunités de croissance. "