Amrize en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre et une révision à la baisse de ses prévisions

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7 août - ** L'action Amrize affiche une baisse de 5% selon les indications d'avant-ouverture de Julius Baer, après que le fournisseur de matériaux de construction a annoncé des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes

** Selon Jefferies, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a dépassé de 3,3% le consensus, mais la baisse des marges dans le secteur des matériaux de construction a entraîné un EBITDA ajusté du groupe de 986 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 2% de moins que le consensus

** Amrize a revu à la baisse ses prévisions d’EBITDA ajusté pour l’exercice, les ramenant de 3,25 à 3,34 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 3,1 et 3,2 milliards de dollars

** "Une rentabilité inférieure aux prévisions dans le secteur des matériaux en raison de la hausse des coûts liée au prix du pétrole", indique Vontobel, ajoutant que le décalage temporaire avant que les prix ne rattrapent cette hausse pèsera sur la rentabilité au second semestre