information fournie par Reuters • 29/10/2026 à 07:56

Amrize annonce un résultat net de 558 millions de dollars au troisième trimestre

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AMRIZE AG AMRZ.N :

* A ANNONCÉ MERCREDI: MARGE D'EBITDA AJUSTÉE DE 28,5 % AU 3e TRIMESTRE

* EBITDA AJUSTÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE: 1.076 millions de dollars contre une estimation IBES de 1.083 millions de dollars

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE: 3.771 millions de dollars contre une estimation IBES de 3.821 millions de dollars

* RÉSULTAT NET DU 3e TRIMESTRE: 558 millions de dollars

* BÉP DU 3e TRIMESTRE: 1,02 USD contre une estimation IBES de 1,04 USD

* PRÉVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'EXERCICE 2026: 12,2 à 12,40 milliards de dollars

* PRÉVISIONS D'EBITDA AJUSTÉ POUR L'EXERCICE 2026: 2,95 à 3,05 milliards de dollars Autres informations sur l'entreprise: [ AMRZ.N ]