Amrize annonce un résultat net de 558 millions de dollars au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
AMRIZE AG AMRZ.N :
* A ANNONCÉ MERCREDI: MARGE D'EBITDA AJUSTÉE DE 28,5 % AU 3e TRIMESTRE
* EBITDA AJUSTÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE: 1.076 millions de dollars contre une estimation IBES de 1.083 millions de dollars
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE: 3.771 millions de dollars contre une estimation IBES de 3.821 millions de dollars
* RÉSULTAT NET DU 3e TRIMESTRE: 558 millions de dollars
* BÉP DU 3e TRIMESTRE: 1,02 USD contre une estimation IBES de 1,04 USD
* PRÉVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'EXERCICE 2026: 12,2 à 12,40 milliards de dollars
* PRÉVISIONS D'EBITDA AJUSTÉ POUR L'EXERCICE 2026: 2,95 à 3,05 milliards de dollars Autres informations sur l'entreprise: [ AMRZ.N ]
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